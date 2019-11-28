Lingua Airlines

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Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

7000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

665 ₽/ак.час

Lingua Airlines – одна из первых школ изучения английского языка по Skype. На протяжении многих лет мы развиваемся вместе со сферой online образования и постоянно совершенствуем учебный процесс. Чтобы сделать обучение наших студентов как можно более эффективным и комфортным, постоянно ведется работа по улучшению качества обслуживания клиентов, систематически добавляются новые акции и выгодные предложения. Для нас важен успех каждого студента, а при обучении английскому по скайпу, он зависит, прежде всего, от профессионализма преподавателя и от его умения найти правильный подход к студенту. Поэтому мы прилагаем максимум усилий на поиск профессиональных преподавателей, а также на их подготовку.

Плюсы компании:

- функциональный и простой в управлении личный кабинет;
- поддержка менеджеров с 08:00 до 24:00;
- индивидуальная программа, построенная в соответствии с потребностями клиента;
- удобное расписание, возможность заниматься по гибкому графику;
- занятия проводят только лучшие преподаватели;
- бесплатные учебные материалы

Для того, чтобы начать обучение в нашей школе Вам достаточно оставить заявку на нашем сайте. Наш менеджер свяжется с Вами в удобное для Вас время , поможет подобрать преподавателя в соответствии с Вашими потребностями и назначит бесплатный пробный урок.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий английский 10 ч. 7000 за курс
Бизнес-английский 10 ч. 7000 за курс
Подготовка к экзаменам (IELTS, TOEFL, ЕГЭ) 10 ч. 7000 за курс
Английский для детей 10 ч. 7000 за курс

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События и акции

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Филиалы

Адрес График работы
Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Anny
28 ноября 2019 | 16:50
Рада, что обратилась именно в эту школу. Кроме эффективных уроков, у них еще очень много разных приятных бонусов
FedorT
30 декабря 2019 | 13:13
Мне был очень нужен индивидуальный подход в изучении языка, и преподаватели Lingua Airlines сумели помочь мне преодолеть мешающий мне языковой барьер. Теперь рекомендую всем эту уникальную школу!

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