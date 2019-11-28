Дата основания
2010 г.
Минимальная стоимость
7000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
665 ₽/ак.час
Lingua Airlines – одна из первых школ изучения английского языка по Skype. На протяжении многих лет мы развиваемся вместе со сферой online образования и постоянно совершенствуем учебный процесс. Чтобы сделать обучение наших студентов как можно более эффективным и комфортным, постоянно ведется работа по улучшению качества обслуживания клиентов, систематически добавляются новые акции и выгодные предложения. Для нас важен успех каждого студента, а при обучении английскому по скайпу, он зависит, прежде всего, от профессионализма преподавателя и от его умения найти правильный подход к студенту. Поэтому мы прилагаем максимум усилий на поиск профессиональных преподавателей, а также на их подготовку.
Плюсы компании:
- функциональный и простой в управлении личный кабинет;
- поддержка менеджеров с 08:00 до 24:00;
- индивидуальная программа, построенная в соответствии с потребностями клиента;
- удобное расписание, возможность заниматься по гибкому графику;
- занятия проводят только лучшие преподаватели;
- бесплатные учебные материалы
Для того, чтобы начать обучение в нашей школе Вам достаточно оставить заявку на нашем сайте. Наш менеджер свяжется с Вами в удобное для Вас время , поможет подобрать преподавателя в соответствии с Вашими потребностями и назначит бесплатный пробный урок.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий английский
|10 ч.
|7000 за курс
|Бизнес-английский
|10 ч.
|7000 за курс
|Подготовка к экзаменам (IELTS, TOEFL, ЕГЭ)
|10 ч.
|7000 за курс
|Английский для детей
|10 ч.
|7000 за курс
События и акции
Акция "2 урока в подарок" Lingua Airlines
В акции принимают участие все заполнившие заявку
Узнай свой уровень английского и получи скидку Lingua Airlines
Узнай свой уровень английского и получи скидку на уроки английского в Lingua Airlines
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
Anny
28 ноября 2019 | 16:50
Рада, что обратилась именно в эту школу. Кроме эффективных уроков, у них еще очень много разных приятных бонусов
FedorT
30 декабря 2019 | 13:13
Мне был очень нужен индивидуальный подход в изучении языка, и преподаватели Lingua Airlines сумели помочь мне преодолеть мешающий мне языковой барьер. Теперь рекомендую всем эту уникальную школу!
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!