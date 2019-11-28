Lingua Airlines – одна из первых школ изучения английского языка по Skype. На протяжении многих лет мы развиваемся вместе со сферой online образования и постоянно совершенствуем учебный процесс. Чтобы сделать обучение наших студентов как можно более эффективным и комфортным, постоянно ведется работа по улучшению качества обслуживания клиентов, систематически добавляются новые акции и выгодные предложения. Для нас важен успех каждого студента, а при обучении английскому по скайпу, он зависит, прежде всего, от профессионализма преподавателя и от его умения найти правильный подход к студенту. Поэтому мы прилагаем максимум усилий на поиск профессиональных преподавателей, а также на их подготовку.

Плюсы компании:

- функциональный и простой в управлении личный кабинет;

- поддержка менеджеров с 08:00 до 24:00;

- индивидуальная программа, построенная в соответствии с потребностями клиента;

- удобное расписание, возможность заниматься по гибкому графику;

- занятия проводят только лучшие преподаватели;

- бесплатные учебные материалы

Для того, чтобы начать обучение в нашей школе Вам достаточно оставить заявку на нашем сайте. Наш менеджер свяжется с Вами в удобное для Вас время , поможет подобрать преподавателя в соответствии с Вашими потребностями и назначит бесплатный пробный урок.