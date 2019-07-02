+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Образовательное учреждение основано в 2006 году и за прошедшее время наработан огромный методический опыт, обширная библиотека интересных обучающих и тренинговых языковых модулей, дружный стабильный коллектив опытных квалифицированных преподавателей для целей наших любимых обучаемых, для их скорейшего овладения выбранным иностранным языком, совершенствования, интеллектуального роста и расширения жизненного кругозора.
Экзамен PTE General проходит в 2 этапа: письменный тест и устный. В письменный тест включены задания по аудированию, чтению и письму, все работы проверяются экзаменаторами EDEXCEL в Великобритании. Устный тест оценивается экзаменатором учебного и авторизованного тест-центра Lingua Development; запись устного теста также отправляется для дополнительной проверки объективности поставленной оценки в Великобританию.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Подготовка к международным экзаменам по английскому
|1 ч.
|1500 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Замоскворечье, метро Новокузнецкая, ул. Пятницкая, 2/38с3
|не указано
|Москва, район Сокол, Волоколамское ш., 4, корп. 3
|не указано
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!