Лингва Девелопмент

Дата основания

2006 г.

Минимальная стоимость

1500 ₽/курс

Кол-во филиалов

2

Средняя стоимость

900 ₽/ак.час

Образовательное учреждение основано в 2006 году и за прошедшее время наработан огромный методический опыт, обширная библиотека интересных обучающих и тренинговых языковых модулей, дружный стабильный коллектив опытных квалифицированных преподавателей для целей наших любимых обучаемых, для их скорейшего овладения выбранным иностранным языком, совершенствования, интеллектуального роста и расширения жизненного кругозора.

Экзамен PTE General проходит в 2 этапа: письменный тест и устный. В письменный тест включены задания по аудированию, чтению и письму, все работы проверяются экзаменаторами EDEXCEL в Великобритании. Устный тест оценивается экзаменатором учебного и авторизованного тест-центра Lingua Development; запись устного теста также отправляется для дополнительной проверки объективности поставленной оценки в Великобританию.

Преимущества PTE по отношению к другим тестам

  • Мотивирует к использованию и совершенствованию английского языка. Все задания в экзамене объединены общей темой, что позволяет кандидатам свободно выражать свои мысли и раскрыть своё умение использовать английский язык в полной мере, не являясь его носителем.
  • Ситуации из реальной жизни в заданиях. Акцент в тестах делается на практическое использование английского языка в повседневной жизни.
  • Универсальны. Задания в экзаменах PTE General повторяют формат упражнений современных учебных пособий, что значительно упрощает подготовку к экзамену.
  • Объединяют все языковые аспекты: восприятие речи на слух и чтение, грамматика, письменная и устная речи.
  • Разрабатываются и оцениваются комитетом опытных британских независимых экспертов, крупнейшей экзаменационной асоциации в Великобритании - EDEXCEL.
  • Предоставляются объективные и развернутые комментарии по результатам тестирования каждому кандидату.

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Подготовка к международным экзаменам по английскому 1 ч. 1500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Замоскворечье, метро Новокузнецкая, ул. Пятницкая, 2/38с3 не указано Записаться на урок
Москва, район Сокол, Волоколамское ш., 4, корп. 3 не указано Записаться на урок

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