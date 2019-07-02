Образовательное учреждение основано в 2006 году и за прошедшее время наработан огромный методический опыт, обширная библиотека интересных обучающих и тренинговых языковых модулей, дружный стабильный коллектив опытных квалифицированных преподавателей для целей наших любимых обучаемых, для их скорейшего овладения выбранным иностранным языком, совершенствования, интеллектуального роста и расширения жизненного кругозора.

Экзамен PTE General проходит в 2 этапа: письменный тест и устный. В письменный тест включены задания по аудированию, чтению и письму, все работы проверяются экзаменаторами EDEXCEL в Великобритании. Устный тест оценивается экзаменатором учебного и авторизованного тест-центра Lingua Development; запись устного теста также отправляется для дополнительной проверки объективности поставленной оценки в Великобританию.

Преимущества PTE по отношению к другим тестам