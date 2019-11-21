Заниматься с нами это лучший способ повысить свою образованность!

Для полноценного обучения Вам понадобится подключение к интернету, наушники и микрофон. Длительность урока и время занятия определяете - Вы.

Не важно каким уровнем знаний Вы обладаете сейчас, наши преподаватели разработают персональную программу обучения. Подготовка к международным экзаменам по английскому, немецкому языку, подготовка к собеседованию, повышение разговорного уровня, изучение новых языков.

Наши преимущества:

Опытная команда преподавателей, опыт не менее 5 лет,

Гибкая ценовая политика, честные цены,

Мы практикуем постоянное общение и обучение с носителями языка для наших студентов (индивидуально и в группе),

Личный кабинет, для каждого студента,

Бесплатные разговорные клубы,

Бесплатное онлайн тестирование на знание языка,

Возможность заниматься в группе, что значительно сэкономит ваши расходы по гибкому графику,

Пакетное обучение,что значительно снижает стоимость занятий,

Измеряемый результат,

Четкая программа занятий, разработанная индивидуально для каждого студента.

Внимание! У нас летняя акция!

Заявки на обучение оставляйте на сайте школы, по номеру WhatsApp +7 918 522 8708 и в Скайпе live:flc-v