Лингвеста

Дата основания

2015 г.

Минимальная стоимость

3900 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

450 ₽/ак.час

Заниматься с нами это лучший способ повысить свою образованность!

Для полноценного обучения Вам понадобится подключение к интернету, наушники и микрофон. Длительность урока и время занятия определяете - Вы.

Не важно каким уровнем знаний Вы обладаете сейчас, наши преподаватели разработают персональную программу обучения. Подготовка к международным экзаменам по английскому, немецкому языку, подготовка к собеседованию, повышение разговорного уровня, изучение новых языков.

Наши преимущества:

  • Опытная команда преподавателей, опыт не менее 5 лет,
  • Гибкая ценовая политика, честные цены,
  • Мы практикуем постоянное общение и обучение с носителями языка для наших студентов (индивидуально и в группе),
  • Личный кабинет, для каждого студента,
  • Бесплатные разговорные клубы,
  • Бесплатное онлайн тестирование на знание языка,
  • Возможность заниматься в группе, что значительно сэкономит ваши расходы по гибкому графику,
  • Пакетное обучение,что значительно снижает стоимость занятий,
  • Измеряемый результат,
  • Четкая программа занятий, разработанная индивидуально для каждого студента.

Внимание! У нас летняя акция!

 

 

Заявки на обучение оставляйте на сайте школы, по номеру WhatsApp +7 918 522 8708 и в Скайпе live:flc-v

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Любой курс с русскоязычным преподавателем 5 ч. 3900 за курс
Любой курс с носителем 8 ч. 6700 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно Записаться на урок

Отзывы

alena-26
21 ноября 2019 | 17:32
Добрый день! Хочу поблагодарить Школу Лингвеста и моих тюторов, с которыми проводили занятия ранее и сейчас занимаемся! Общалась и с  носителем языка,  и с русско-говорящим преподавателем! Очень довольна результатом! Хочется отметить высокий уровень подбора преподавателей в Школе! Не имея пока возможности применить язык на практике, например, на работе, мне удаётся поддерживать мои знания и совершенствовать язык с помощью регулярных занятий в Школе! Отдельное спасибо моему тютору Татьяне, с которой мы готовы обсуждать любые темы и развивать язык в непринуждённой обстановке! Всем рекомендую! Обращайтесь в  школу Лингвеста, и вам обязательно помогут освоить язык! Елена.
Terenteva
3 декабря 2019 | 16:17
Добрый день! Благодарю всех ,кто организовал Lingvesta,это замечательная школа. Я обучаюсь немецкому языку у преподавателя Зелинской Юлии.Преподаватель ТАЛАНТ своего дела!Уровень очень высокий. Рекомендую Юлию всем ,кто желает изучать языки.Всем удачи!С уважением Терентьева Е.Е.

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