Дата основания
2015 г.
Минимальная стоимость
3900 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
450 ₽/ак.час
Заниматься с нами это лучший способ повысить свою образованность!
Для полноценного обучения Вам понадобится подключение к интернету, наушники и микрофон. Длительность урока и время занятия определяете - Вы.
Не важно каким уровнем знаний Вы обладаете сейчас, наши преподаватели разработают персональную программу обучения. Подготовка к международным экзаменам по английскому, немецкому языку, подготовка к собеседованию, повышение разговорного уровня, изучение новых языков.
Наши преимущества:
- Опытная команда преподавателей, опыт не менее 5 лет,
- Гибкая ценовая политика, честные цены,
- Мы практикуем постоянное общение и обучение с носителями языка для наших студентов (индивидуально и в группе),
- Личный кабинет, для каждого студента,
- Бесплатные разговорные клубы,
- Бесплатное онлайн тестирование на знание языка,
- Возможность заниматься в группе, что значительно сэкономит ваши расходы по гибкому графику,
- Пакетное обучение,что значительно снижает стоимость занятий,
- Измеряемый результат,
- Четкая программа занятий, разработанная индивидуально для каждого студента.
Внимание! У нас летняя акция!
Заявки на обучение оставляйте на сайте школы, по номеру WhatsApp +7 918 522 8708 и в Скайпе live:flc-v
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Любой курс с русскоязычным преподавателем
|5 ч.
|3900 за курс
|Любой курс с носителем
|8 ч.
|6700 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
Отзывы
alena-26
21 ноября 2019 | 17:32
Добрый день! Хочу поблагодарить Школу Лингвеста и моих тюторов, с которыми проводили занятия ранее и сейчас занимаемся! Общалась и с носителем языка, и с русско-говорящим преподавателем! Очень довольна результатом! Хочется отметить высокий уровень подбора преподавателей в Школе! Не имея пока возможности применить язык на практике, например, на работе, мне удаётся поддерживать мои знания и совершенствовать язык с помощью регулярных занятий в Школе! Отдельное спасибо моему тютору Татьяне, с которой мы готовы обсуждать любые темы и развивать язык в непринуждённой обстановке! Всем рекомендую! Обращайтесь в школу Лингвеста, и вам обязательно помогут освоить язык! Елена.
Terenteva
3 декабря 2019 | 16:17
Добрый день! Благодарю всех ,кто организовал Lingvesta,это замечательная школа. Я обучаюсь немецкому языку у преподавателя Зелинской Юлии.Преподаватель ТАЛАНТ своего дела!Уровень очень высокий. Рекомендую Юлию всем ,кто желает изучать языки.Всем удачи!С уважением Терентьева Е.Е.
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