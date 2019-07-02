LGEG

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

11700 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

487 ₽/ак.час

London Gates — это единственный центр дополнительного образования, который имеет аккредитацию Британской экзаменационной комиссии EDEXCEL. Мы имеем право готовить учеников и принимать у них экзамены на британский аттестат A-Levels, необходимый для поступления в лучшие университеты мира. Первый центр был открыт в Москве в 2010 году. Сейчас в нем более 400 учеников, выпускники учатся в лучших университетах и колледжах Великобритании – UCL, Imperial, King’s College, Durham, Surrey, Exeter, Manchester, а также в вузах США, Германии, Голландии и Бельгии.

Первый центр был открыт в 2010 году в Москве. Сейчас в нем более 550 учеников, выпускники учатся в лучших университетах и колледжах Великобритании – UCL, Imperial, King’s College, Durham, Surray, Exeter, Manchester, а также в вузах США, Германии, Голландии и Бельгии.

В London Gates принимают детей с девяти месяцев. Дошкольникам, прошедшим подготовку по нашей методике, впоследствии проще изучать иностранные языки, у них формируется умение учиться, они легко воспринимают новые знания.

Наши преподаватели, ученики и их родители – равноправные члены дружной команды, которым комфортно и интересно вместе. Преподавание всех предметов — истории, естественных наук, математики, мировой культуры и традиций народов мира, различных видов творчества и прочее – ведется только на английском языке. Преподаватели London Gates – это в первую очередь высококвалифицированные специалисты – математики, историки, лингвисты и искусствоведы, безупречно владеющие английским языком и любящие детей. Они прошли строгий многоступенчатый отбор и серию профессиональных тренингов.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 12 ч. 11700 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Арбат, метро Арбатская, Б. Молчановка, 12, с.1 не указано Записаться на урок

Отзывы

Alex5959
месяц назад
Действительно очень хороший учебный центр, который не стыдно порекомендовать родителям. Обучение в крайне удобном формате, при этом преподаватели вообще большие молодцы, так как уделяют каждому ребенку максимальное внимание, что немаловажно. Вот у меня две девочки по 9 лет, близняшки. С большим удовольствием занимаются тут. Что касается стоимости обучения, то я бы сказала вполне приемлемо.
ArinaShishmareva
9 месяцев назад
Наш сын изучает английский язык в этом международном образовательном центре. Ему 12 лет, и он проявляет большой интерес к обучению, что для меня было удивительно. Занятия очень интересные, язык изучают через познание мира, делают презентации, исследования. Преподаватель с большим опытом, группы не большие, поэтому могут уделить всем детям внимание. Уровень языка у сына значительно вырос с начала обучения, это целиком и полностью заслуга London Gates.
mz
9 месяцев назад
Посещаем данную школу первый год, жаль только одно, что не знали о ней раньше! Во всём сплошные плюсы, ребенок ходит с удовольствием. Занятия весёлые и разнообразные в игровой форме. Преподаватели всегда интересно проводят занятия и заботливо относятся к детям))

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