London Gates — это единственный центр дополнительного образования, который имеет аккредитацию Британской экзаменационной комиссии EDEXCEL. Мы имеем право готовить учеников и принимать у них экзамены на британский аттестат A-Levels, необходимый для поступления в лучшие университеты мира. Первый центр был открыт в Москве в 2010 году. Сейчас в нем более 400 учеников, выпускники учатся в лучших университетах и колледжах Великобритании – UCL, Imperial, King’s College, Durham, Surrey, Exeter, Manchester, а также в вузах США, Германии, Голландии и Бельгии.

Первый центр был открыт в 2010 году в Москве. Сейчас в нем более 550 учеников, выпускники учатся в лучших университетах и колледжах Великобритании – UCL, Imperial, King’s College, Durham, Surray, Exeter, Manchester, а также в вузах США, Германии, Голландии и Бельгии.

В London Gates принимают детей с девяти месяцев. Дошкольникам, прошедшим подготовку по нашей методике, впоследствии проще изучать иностранные языки, у них формируется умение учиться, они легко воспринимают новые знания.

Наши преподаватели, ученики и их родители – равноправные члены дружной команды, которым комфортно и интересно вместе. Преподавание всех предметов — истории, естественных наук, математики, мировой культуры и традиций народов мира, различных видов творчества и прочее – ведется только на английском языке. Преподаватели London Gates – это в первую очередь высококвалифицированные специалисты – математики, историки, лингвисты и искусствоведы, безупречно владеющие английским языком и любящие детей. Они прошли строгий многоступенчатый отбор и серию профессиональных тренингов.