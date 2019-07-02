Наш лингвистический центр был основан в 2000 году, на рубеже тысячелетий. За 15 лет кропотливой работы нам удалось сформировать коллектив единомышленников, профессионалов своего дела. Мы постоянно совершенствуемся, учимся (в том числе за рубежом), систематизируем полученный опыт.



За эти годы у нас получили образование около 3000 учащихся. Не так много — скажете вы. Но совместные усилия преподавателей и учеников, помноженные на 8-10 лет ответственной работы три раза в неделю в группах по 4- 8 человек, дали блестящие результаты:



- нашим ученикам нравится изучать иностранные языки, потому что это у них получается хорошо, к тому же в центре Милленниум они обретают верных, трудолюбивых друзей.

- наши ученики гордятся своими успехами, занимая призовые места на олимпиадах, успешно сдавая кембриджские международные экзамены КЕТ, PET, FCE, IELTS, CAE, школьные экзамены ГИА и ЕГЭ и вступительные экзамены по иностранным языкам в российские и зарубежные высшие учебные заведения.