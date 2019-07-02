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|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|24 ч.
|10920 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Северное Бутово, метро Улица Старокачаловская, Ул. Грина, д. 42
|не указано
|Москва, район Южное Бутово, метро Улица Скобелевская, Ул. Скобелевская, д. 23, к. 2
|не указано
|Москва, район Чертаново Южное, метро Улица Академика Янгеля, Ул. Россошанская, д. 4, к. 2
|не указано
|Москва, Обручевский район, метро Калужская, Ленинский пр-т, д. 105, к. 4
|не указано
|Москва, жилой комплекс Бунинский, метро Бунинская аллея, Ул. Александры Монаховой, д. 92, к. 3
|не указано
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