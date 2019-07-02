Millennium Centre

Дата основания

2000 г.

Минимальная стоимость

10920 ₽/курс

Кол-во филиалов

5

Средняя стоимость

455 ₽/ак.час
 
Наш лингвистический центр был основан в 2000 году, на рубеже тысячелетий. За 15 лет кропотливой работы нам удалось сформировать коллектив единомышленников, профессионалов своего дела. Мы постоянно совершенствуемся, учимся (в том числе за рубежом), систематизируем полученный опыт.

За эти годы у нас получили образование около 3000 учащихся. Не так много — скажете вы. Но совместные усилия преподавателей и учеников, помноженные на 8-10 лет ответственной работы три раза в неделю в группах по 4- 8 человек, дали блестящие результаты:

- нашим ученикам нравится изучать иностранные языки, потому что это у них получается хорошо, к тому же в центре Милленниум они обретают верных, трудолюбивых друзей.
- наши ученики гордятся своими успехами, занимая призовые места на олимпиадах, успешно сдавая кембриджские международные экзамены КЕТ, PET, FCE, IELTS, CAE, школьные экзамены ГИА и ЕГЭ и вступительные экзамены по иностранным языкам в российские и зарубежные высшие учебные заведения.
Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 24 ч. 10920 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Северное Бутово, метро Улица Старокачаловская, Ул. Грина, д. 42 не указано Записаться на урок
Москва, район Южное Бутово, метро Улица Скобелевская, Ул. Скобелевская, д. 23, к. 2 не указано Записаться на урок
Москва, район Чертаново Южное, метро Улица Академика Янгеля, Ул. Россошанская, д. 4, к. 2 не указано Записаться на урок
Москва, Обручевский район, метро Калужская, Ленинский пр-т, д. 105, к. 4 не указано Записаться на урок
Москва, жилой комплекс Бунинский, метро Бунинская аллея, Ул. Александры Монаховой, д. 92, к. 3 не указано Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!