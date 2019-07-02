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Сеть школ иностранных языков Московской Международной Академии.
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Ваша MMA LS.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|8 ч.
|5100 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Митино, метро Волоколамская, Пятницкое шоссе д. 16, корп. 4
|не указано
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