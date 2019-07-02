Сеть школ иностранных языков Московской Международной Академии.

Английский

- Немецкий

- Китайский

- Французский

- Итальянский

- Испанский

- Иврит и другие популярные языки мира!

Групповое и индивидуальное обучение, online-обучение, уроки по skype!

Самые современные методики, самые лучшие преподаватели, самая дружелюбная атмосфера!



Присоединяйтесь! Достигайте большего вместе с нами!



Ваша MMA LS.