MMA Language School

Дата основания

1992 г.

Минимальная стоимость

5100 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

510 ₽/ак.час

Сеть школ иностранных языков Московской Международной Академии.

Английский
- Немецкий
- Китайский
- Французский
- Итальянский
- Испанский
- Иврит и другие популярные языки мира!

Групповое и индивидуальное обучение, online-обучение, уроки по skype!
Самые современные методики, самые лучшие преподаватели, самая дружелюбная атмосфера!

Присоединяйтесь! Достигайте большего вместе с нами!

Ваша MMA LS.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 8 ч. 5100 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Митино, метро Волоколамская, Пятницкое шоссе д. 16, корп. 4 не указано Записаться на урок

Отзывы

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