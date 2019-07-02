В основе наших занятий лежит коммуникативный подход к обучению языкам, целью которого является объединение людей разных национальностей, любовь к другим культурам и странам, реальное использование языка. Обучение проходит с использованием тщательно подобранных по уровню учебных материалов, разработанных ведущими мировыми издательствами Oxford, Cambridge, Macmillan, Longman. Во время занятий задействуются четыре основных умения: чтение, письмо, говорение и аудирование. Большая часть занятий проходит в языковой игре, наши учителя организуют групповую, парную, индивидуальную работу максимально эффективно.

Помимо коммуникативного подхода мы применяем комплексный подход, как наиболее приближенный к естественному изучению языка ребенком; прямой подход, в котором учебными материалами являются окружающие предметы, явления, карты, изображения, игрушки. Кроме того, мы используем различные техники чтения – беглое чтение, свободное чтение, чтение в малых группах для достижения определенных целей. Во время занятий также практикуется повторение за учителем и заучивание слов, фраз, предложений, так называемый «дриллинг». Ошибки у нас на занятиях перестают быть чем-то ужасным. Наоборот, проанализировав ошибки учащихся, мы можем более доступно объяснить правила. Одной из главных наших задач мы считаем создание уважительной, позитивной атмосферы в классе, снижение нервного напряжения во время занятий, внимание к нашим ученикам.