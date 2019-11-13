Индивидуальный подход и стремление превзойти ожидания студентов отличает школу NISE. Каждый день школа стремится быть лучше, совершенствуя учебный процесс, сохраняя при этом уникальную атмосферу.

В NISE вы сможете повысить уровень общего, разговорного и делового английского с Ru-преподавателями и носителями языка. Также школа обучает детей и подростков от 6 лет, предлагая разные варианты занятий. У студентов NISE есть возможность отправиться на Мальту или Финляндию на специальных условиях.