Now I Speak English

Дата основания

2012 г.

Минимальная стоимость

8800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

450 ₽/ак.час
Индивидуальный подход и стремление превзойти ожидания студентов отличает школу NISE. Каждый день школа стремится быть лучше, совершенствуя учебный процесс, сохраняя при этом уникальную атмосферу.
В NISE вы сможете повысить уровень общего, разговорного и делового английского с Ru-преподавателями и носителями языка. Также школа обучает детей и подростков от 6 лет, предлагая разные варианты занятий. У студентов NISE есть возможность отправиться на Мальту или Финляндию на специальных условиях.
 
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Классический интенсив 144 ч. 51840 за курс
Модульный Интенсив 44 ч. 19800 за курс
Разговорный курс 16 ч. 8800 за курс
Разговорный интенсив 56 ч. 23520 за курс
Индивидуальные занятия 16 ч. 18000 за курс
Подготовка к экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ, FCE, CAE, IELTS, TOEFL) 16 ч. 9360 за курс
Корпоративный английский 16 ч. 25600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Тверской район, метро Менделеевская, ул. Новослободская, 50/1 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

Отзывы

Gennadiy
13 ноября 2019 | 16:54
Занимаюсь в этой школе около 4 месяцев. Из преподавателей выделю Анну Дьячковскую, все очень доступно объясняет.
Andrey35
20 ноября 2019 | 15:46
Классные курсы с домашней атмосферой и действительно качественным обучением.
MaximAlexandrovich
28 ноября 2019 | 17:13
Очень крутая атмосфера, а благодаря харизматичной Маргарите я просто влюбился в английский!
Rodion
2 декабря 2019 | 16:27
В Найс очень интересно учить английский, а преподаватели заряжают энергией и мотивацией для этого
PetrM
30 декабря 2019 | 13:53
Со школой Now I Speak English лично мне не удалось овладеть даже начальным английским. Занятия совершенно не увлекали, потому и результаты оказались низкими. Не рекомендую.

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