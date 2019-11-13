Дата основания
2012 г.
Минимальная стоимость
8800 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
450 ₽/ак.час
Индивидуальный подход и стремление превзойти ожидания студентов отличает школу NISE. Каждый день школа стремится быть лучше, совершенствуя учебный процесс, сохраняя при этом уникальную атмосферу.
В NISE вы сможете повысить уровень общего, разговорного и делового английского с Ru-преподавателями и носителями языка. Также школа обучает детей и подростков от 6 лет, предлагая разные варианты занятий. У студентов NISE есть возможность отправиться на Мальту или Финляндию на специальных условиях.
В NISE вы сможете повысить уровень общего, разговорного и делового английского с Ru-преподавателями и носителями языка. Также школа обучает детей и подростков от 6 лет, предлагая разные варианты занятий. У студентов NISE есть возможность отправиться на Мальту или Финляндию на специальных условиях.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Классический интенсив
|144 ч.
|51840 за курс
|Модульный Интенсив
|44 ч.
|19800 за курс
|Разговорный курс
|16 ч.
|8800 за курс
|Разговорный интенсив
|56 ч.
|23520 за курс
|Индивидуальные занятия
|16 ч.
|18000 за курс
|Подготовка к экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ, FCE, CAE, IELTS, TOEFL)
|16 ч.
|9360 за курс
|Корпоративный английский
|16 ч.
|25600 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Тверской район, метро Менделеевская, ул. Новослободская, 50/1
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
Gennadiy
13 ноября 2019 | 16:54
Занимаюсь в этой школе около 4 месяцев. Из преподавателей выделю Анну Дьячковскую, все очень доступно объясняет.
Andrey35
20 ноября 2019 | 15:46
Классные курсы с домашней атмосферой и действительно качественным обучением.
MaximAlexandrovich
28 ноября 2019 | 17:13
Очень крутая атмосфера, а благодаря харизматичной Маргарите я просто влюбился в английский!
Rodion
2 декабря 2019 | 16:27
В Найс очень интересно учить английский, а преподаватели заряжают энергией и мотивацией для этого
PetrM
30 декабря 2019 | 13:53
Со школой Now I Speak English лично мне не удалось овладеть даже начальным английским. Занятия совершенно не увлекали, потому и результаты оказались низкими. Не рекомендую.
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