Групповые онлайн-уроки английского для детей и взрослых.

Занятия в группах по 4-6 человек;

Курс 32 урока по 60 минут;

Распределение по группам по уровням;

Гарантированное поднятие знаний на один уровень;

4 разговорных клуба с носителем языка входят в курс;

11 200 рублей за 32 урока по 60 минут;

Возможна оплата по частям.

Наши преимущества:

Работа на интерактивной платформе, которая делает занятия эффективными и удобными;

Программа на основе лучших международных учебников;

Делается упор на развитие разговорного навыка;

Талантливые и квалифицированные преподаватели, с которыми вы знакомитесь до принятия решения о покупке курса;

В 2 раза дешевле, чем у конкурентов - 350 руб./60мин.;

В 3 раза дешевле, чем индивидуальные занятия;

По окончании курса выдается международный сертификат, подтверждающий ваш уровень.

Мы предлагаем вам пройти БЕСПЛАТНЫЙ индивидуальный урок с частным репетитором.

Регистрируйтесь на занятие по ссылке anglophone.ru

На уроке вы:

- Познакомитесь с преподавателем;

- Познакомитесь с программой и платформой, чтобы оценить удобство и формат;

- Пройдете полезное занятие, которое учитель подготовит с учетом вашего уровня и интересов;

- Получите консультацию специалиста и описание траектории обучения;

- Проверите ваш нынешний уровень знаний.

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