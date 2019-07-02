Онлайн-школа английского Anglophone.ru

Первый урок бесплатно
Оплата курса в рассрочку

Дата основания

2014 г.

Минимальная стоимость

11200 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

350 ₽/ак.час

Групповые онлайн-уроки английского для детей и взрослых.

  • Занятия в группах по 4-6 человек;
  • Курс 32 урока по 60 минут;
  • Распределение по группам по уровням;
  • Гарантированное поднятие знаний на один уровень;
  • 4 разговорных клуба с носителем языка входят в курс;
  • 11 200 рублей за 32 урока по 60 минут;
  • Возможна оплата по частям.

Наши преимущества:

  • Работа на интерактивной платформе, которая делает занятия эффективными и удобными;
  • Программа на основе лучших международных учебников;
  • Делается упор на развитие разговорного навыка;
  • Талантливые и квалифицированные преподаватели, с которыми вы знакомитесь до принятия решения о покупке курса;
  • В 2 раза дешевле, чем у конкурентов - 350 руб./60мин.;
  • В 3 раза дешевле, чем индивидуальные занятия;
  • По окончании курса выдается международный сертификат, подтверждающий ваш уровень.

Мы предлагаем вам пройти БЕСПЛАТНЫЙ индивидуальный урок с частным репетитором.

Регистрируйтесь на занятие по ссылке anglophone.ru

На уроке вы:

- Познакомитесь с преподавателем;
- Познакомитесь с программой и платформой, чтобы оценить удобство и формат;
- Пройдете полезное занятие, которое учитель подготовит с учетом вашего уровня и интересов;
- Получите консультацию специалиста и описание траектории обучения;
- Проверите ваш нынешний уровень знаний.

Внимание! Мы даем дополнительную скидку 20% по промокоду STUDY

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Разговорный курс английского для взрослых 32 ч. 11200 за курс
Курс бизнес-английского 32 ч. 12800 за курс
Разговорный курс английского для школьников 32 ч. 11200 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва не указано Записаться на урок

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