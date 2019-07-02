+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Групповые онлайн-уроки английского для детей и взрослых.
Наши преимущества:
Мы предлагаем вам пройти БЕСПЛАТНЫЙ индивидуальный урок с частным репетитором.
Регистрируйтесь на занятие по ссылке anglophone.ru
На уроке вы:
- Познакомитесь с преподавателем;
- Познакомитесь с программой и платформой, чтобы оценить удобство и формат;
- Пройдете полезное занятие, которое учитель подготовит с учетом вашего уровня и интересов;
- Получите консультацию специалиста и описание траектории обучения;
- Проверите ваш нынешний уровень знаний.
Внимание! Мы даем дополнительную скидку 20% по промокоду STUDY
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Разговорный курс английского для взрослых
|32 ч.
|11200 за курс
|Курс бизнес-английского
|32 ч.
|12800 за курс
|Разговорный курс английского для школьников
|32 ч.
|11200 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва
|не указано
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!