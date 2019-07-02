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За короткое время к нужному результату - это про нашу школу “Говори Сейчас”! Изучение языков работает на индивидуальной основе. Именно эту методику мы и использую в онлайн школе "Говори Сейчас". Каждый учитель школы определит и найдёт ваш метод, основываясь на том, как вы запоминаете информацию. Не слышали о таком?
А на нашем пробном уроке, вы можете выяснить кто вы - аудиал, визуал или используете психомоторную память. Это знания, которые вам точно помогут освоить язык максимально быстро. Заинтересовались? Записывайтесь на пробный бесплатный урок!
Преимущества:
Вам стоит начать изучать английский язык онлайн с нашими учителями, если вы хотите:
Программы обучения:
Мы прекрасно понимаем, что все люди преследуют совершенно разные цели при изучении иностранных языков. По этой причине мы подготовили для вас широкий спектр различных курсов и форм обучения, чтобы каждый желающий мог подобрать себе именно тот курс, который ему нужен. Предлагаем Вам ознакомиться со всеми вариантами и подобрать курс для себя.
Курс подразумевает собой уроки по повышению уровня разговорной речи и предназначен для учеников с хорошим базовым знанием языка.
Более глубокий курс, подойдет как для новичков, так и для людей с хорошим знанием языка. Курс предназначен для постепенного и одновременного обучения грамматике языка, разговорной речи, слуховых навыков и навыков восприятия языка.
Предназначен для бизнесменов и руководителей, настроенных на построение партнерских отношений с зарубежными компаниями. Курс предполагает изучение делового стиля и культуры конкретного языка, изучение специальных терминов и слов.
Название говорит само за себя. Наши профессиональные педагоги по разработанным программам помогут Вам подготовиться к сдаче любых международных экзаменов.
5. Специальный курс.
Предназначен для тех, кто планирует поступать в международные ВУЗы, переехать в другую страну, либо для людей, чья профессия будет тесно связана с изучаемым языком. Здесь наши преподаватели познакомят Вас с культурой страны, помогут в заполнении документов, «подтянут» Ваш разговорный стиль.
Если у вас появилась резкая необходимость глубже изучить какой-то аспект языка или выучить хотя бы какую-то базу в кратчайшие сроки, этот курс для Вас. Курс предполагает молниеносное изучение языка благодаря специальным техникам и наработкам наших преподавателей.
Также в нашей онлайн-школе предусмотрены и курсы для детей и подростков.
От начального до продвинутого. Обучение по этому курсу доступно уже с шести лет. Опытные педагоги по работе с детьми легко найдут подход к вашему ребенку и выберут наиболее подходящий для него способ усвоения информации.
Один из самых популярных наших курсов. В кратчайшие сроки мы сможем освежить и систематизировать знания вашего ребенка по конкретному языку, что поможет ему сдать ЕГЭ или ОГЭ на высокие баллы.
Название говорит само за себя. Наши профессиональные педагоги по разработанным программам помогут Вашему ребенку подготовиться к сдаче любых международных экзаменов.
Здесь наши преподаватели подготовят Вашего ребенка к поступлению в престижный зарубежный ВУЗ, познакомят с культурой страны, «подтянут» разговорный стиль и сделаю всё, чтобы пребывание Вашего ребенка в новой стране стало для него приятной сказкой.
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В нашей школе действуют акции:
Записывайтесь на бесплатный пробный урок!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|2 ч.
|1390 за курс
|Общий курс английского языка
|5 ч.
|3300 за курс
|Общий курс английского языка
|10 ч.
|6100 за курс
|Общий курс английского языка
|20 ч.
|11200 за курс
|Бизнес курс
|2 ч.
|1916 за курс
|Бизнес курс
|5 ч.
|4600 за курс
|Бизнес курс
|10 ч.
|8900 за курс
|Бизнес курс
|20 ч.
|17200 за курс
|Курс подготовки к международным экзаменам по английскому языку
|2 ч.
|2200 за курс
|Курс подготовки к международным экзаменам по английскому языку
|5 ч.
|5250 за курс
|Курс подготовки к международным экзаменам по английскому языку
|10 ч.
|10100 за курс
|Курс подготовки к международным экзаменам по английскому языку
|20 ч.
|19599 за курс
|Специальный курс английского языка
|2 ч.
|1920 за курс
|Специальный курс английского языка
|5 ч.
|4600 за курс
|Специальный курс английского языка
|10 ч.
|8900 за курс
|Специальный курс английского языка
|20 ч.
|17100 за курс
|Английский для детей
|2 ч.
|1100 за курс
|Английский для детей
|10 ч.
|5500 за курс
|Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по английскому языку
|2 ч.
|1400 за курс
|Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по английскому языку
|5 ч.
|3350 за курс
|Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по английскому языку
|10 ч.
|6500 за курс
|Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по английскому языку
|20 ч.
|12000 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва
|не указано
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