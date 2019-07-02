Онлайн-школа "Говори Сейчас"

Первый урок - бесплатно
Скидки

Дата основания

2014 г.

Минимальная стоимость

1100 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

600 ₽/ак.час

За короткое время к нужному результату - это про нашу школу “Говори Сейчас”! Изучение языков работает на индивидуальной основе. Именно эту методику мы и использую в онлайн школе "Говори Сейчас". Каждый учитель школы определит и найдёт ваш метод, основываясь на том, как вы запоминаете информацию. Не слышали о таком?

А на нашем пробном уроке, вы можете выяснить кто вы - аудиал, визуал или используете психомоторную память. Это знания, которые вам точно помогут освоить язык максимально быстро. Заинтересовались? Записывайтесь на пробный бесплатный урок!


Преимущества:

Вам стоит начать изучать английский язык онлайн с нашими учителями, если вы хотите:

  • погрузиться в процесс знакомства с новой лексикой и грамматикой;
  • смотреть фильмы и сериалы в оригинале;
  • научиться общаться с иностранцами на их родном языке;
  • уметь разговаривать на английском языке легко и без стеснения;
  • стать успешнее в учебе, будь то школа или ВУЗ;
  • открыть новые бизнес-возможности с иностранными партнерами;
  • подготовиться к переезду в другую страну
  • успешно сдать вступительные или выпускные экзамены, в том числе международного формата.


Программы обучения:

Мы прекрасно понимаем, что все люди преследуют совершенно разные цели при изучении иностранных языков. По этой причине мы подготовили для вас широкий спектр различных курсов и форм обучения, чтобы каждый желающий мог подобрать себе именно тот курс, который ему нужен. Предлагаем Вам ознакомиться со всеми вариантами и подобрать курс для себя.

    1. Разговорная практика.

Курс подразумевает собой уроки по повышению уровня разговорной речи и предназначен для учеников с хорошим базовым знанием языка.

    1. Общий курс от начального до продвинутого.

Более глубокий курс, подойдет как для новичков, так и для людей с хорошим знанием языка. Курс предназначен для постепенного и одновременного обучения грамматике языка, разговорной речи, слуховых навыков и навыков восприятия языка.

    1. Бизнес курс.

Предназначен для бизнесменов и руководителей, настроенных на построение партнерских отношений с зарубежными компаниями. Курс предполагает изучение делового стиля и культуры конкретного языка, изучение специальных терминов и слов.

    1. Курс подготовки к международным экзаменам.

Название говорит само за себя. Наши профессиональные педагоги по разработанным программам помогут Вам подготовиться к сдаче любых международных экзаменов.

            5. Специальный курс.

Предназначен для тех, кто планирует поступать в международные ВУЗы, переехать в другую страну, либо для людей, чья профессия будет тесно связана с изучаемым языком. Здесь наши преподаватели познакомят Вас с культурой страны, помогут в заполнении документов, «подтянут» Ваш разговорный стиль.

    1. Ускоренный курс.

Если у вас появилась резкая необходимость глубже изучить какой-то аспект языка или выучить хотя бы какую-то базу в кратчайшие сроки, этот курс для Вас. Курс предполагает молниеносное изучение языка благодаря специальным техникам и наработкам наших преподавателей.

 

Также в нашей онлайн-школе предусмотрены и курсы для детей и подростков.

    1. Общий курс для детей.

От начального до продвинутого. Обучение по этому курсу доступно уже с шести лет. Опытные педагоги по работе с детьми легко найдут подход к вашему ребенку и выберут наиболее подходящий для него способ усвоения информации.

    1. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ.

Один из самых популярных наших курсов. В кратчайшие сроки мы сможем освежить и систематизировать знания вашего ребенка по конкретному языку, что поможет ему сдать ЕГЭ или ОГЭ на высокие баллы.

    1. Курс подготовки к международным экзаменам.

Название говорит само за себя. Наши профессиональные педагоги по разработанным программам помогут Вашему ребенку подготовиться к сдаче любых международных экзаменов.

    1. Спец курс для детей и подростков.

Здесь наши преподаватели подготовят Вашего ребенка к поступлению в престижный зарубежный ВУЗ, познакомят с культурой страны, «подтянут» разговорный стиль и сделаю всё, чтобы пребывание Вашего ребенка в новой стране стало для него приятной сказкой.

Внимание!

В нашей школе действуют акции:

    1. Скидка в 10% на следующий пакет уроков, если Вы приведёте друга!
    2. Скидка в 5% на второй и последующие языки.
    3. Система бонусов за комментарии и отзывы о наших учителях.
    4. Скидка в 10% на семейное обучение.
    5. Бесплатный перенос занятий.
    6. Заморозка баланса на любой срок.
    7. Возврат оставшихся средств.
    8. Возможность передарить деньги на балансе вашим друзьям, близким или коллегам.

Записывайтесь на бесплатный пробный урок!

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 2 ч. 1390 за курс
Общий курс английского языка 5 ч. 3300 за курс
Общий курс английского языка 10 ч. 6100 за курс
Общий курс английского языка 20 ч. 11200 за курс
Бизнес курс 2 ч. 1916 за курс
Бизнес курс 5 ч. 4600 за курс
Бизнес курс 10 ч. 8900 за курс
Бизнес курс 20 ч. 17200 за курс
Курс подготовки к международным экзаменам по английскому языку 2 ч. 2200 за курс
Курс подготовки к международным экзаменам по английскому языку 5 ч. 5250 за курс
Курс подготовки к международным экзаменам по английскому языку 10 ч. 10100 за курс
Курс подготовки к международным экзаменам по английскому языку 20 ч. 19599 за курс
Специальный курс английского языка 2 ч. 1920 за курс
Специальный курс английского языка 5 ч. 4600 за курс
Специальный курс английского языка 10 ч. 8900 за курс
Специальный курс английского языка 20 ч. 17100 за курс
Английский для детей 2 ч. 1100 за курс
Английский для детей 10 ч. 5500 за курс
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по английскому языку 2 ч. 1400 за курс
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по английскому языку 5 ч. 3350 за курс
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по английскому языку 10 ч. 6500 за курс
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ по английскому языку 20 ч. 12000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва не указано Записаться на урок

Отзывы

Kristina_Kudryavtseva
3 года назад
Всем, здравствуйте!) Я основатель школы и хотела бы ответить на ваш негативный комментарий обо мне выше. Я вас помню, помню, как вы проходили собеседование. Запомнила вас, потому что вы единственная учительница из уже более 200, которая отказалась проводить уроки даже по 60 минут. А так же собеседование вы проходили уже полгода назад, а все еще копите обо мне негатив, который отражается на ваших учениках. Но давайте по порядку. 1. Вы согласились проводить уроки только по 90 минут, что говорит только о вашей некомпетентности. Это значит, что вы не можете за 30 и даже за 60 минут включиться и так же включить учеников, дать им максимум информации за короткий срок, а просто тянете время на уроке. Ни один взрослый, не говоря, уже о детях, не может сосредоточиться 90 минут не отвлекаясь на что-то другое. В моей школе учителя работают на результат, а не на время. Вы такой учительницей не являетесь. 2. Если у вас не хватает опыта и знаний, чтобы преподавать детям 6 лет, это опять же только говорит о вашей проблеме. В моей школе работают опытные учителя, которые готовы и знают, как работать с детьми от 6 лет. 3. Я никогда не говорила, что владею французским. В школе есть французский, я его немного могу понимать, но ни в коем случае не говорю на нем, не знаю его точно. 4. О никакой уникальной методики речи нет. А наоборот, даже на сайте написано - от уникальной к индивидуальной. Индивидуальный подход, не уникальный. Из моего комментария видно, что вы построили свое мнение на полностью недостоверной информации. Называв меня, дамочкой и мадам на собеседовании, даже не по имени, я уже бы вас не наняла, обращаясь так к своему работодателю, я даже боюсь представить, как вы называете своих учеников. В моей школе такие учителя не работают, более того никому бы не посоветовала работать с таким негативным человеком, как вы себя показали в комментарии.
Sergei123
3 года назад
Мой отзыв о школе «Говори Сейчас». Язык — французский. Преподаватель — Игнат. Срок обучения — 3 мес. Когда-то учил. По работе потребовалось восстановить и улучшить. Подал заявку на сайте http://govori-now.ru/. За срок обучения уровень увеличен с А1 до хорошего А2. За всё время преподаватель пару раз задерживался, но всегда предупреждал заранее.
Кристина Казакова
3 года назад
Давно я так не смеялась))) Эта девочка-руководитель мне на собеседовании рассказывала : а) "у современного человека нет возможности заниматься языком полтора часа", б) "30 минут вполне достаточно" ? в) что владеет несколькими языками, в том числе французским, но ни слова мне на нем и не сказала? чую, что там дай бох А1 При всем при этом на наше 15-минутное собеседование по скайп она опаздала на 10 минут, ибо решила меня искать, когда собеседование уже должно было начаться))) заранее найти? извиниться? нееееет) Из "уникальной" методики я услышала только бахвальство "я преподаю уже 5 лет", "я говорю на трех языках". А я больше 10 лет преподаю, и что? Тоже владею несколькими иностранными ящыкпми. И? На мой вопрос - что она за 30 минут занятия вообще успеет сделать, ответа я не получила)))) как так-то?) А больше всего радует, что эта дамочка предлагает онлайн занятия для детей 6 лет. Онлайн! детям! 6 лет! Я делаю вывод прям сразу, что она не имеет ни малейшего представления о методах работы с младшими школьниками. Яростная некомпетентность. В общем, дорогие мои, обходите эту шарашкину контору стороной.

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