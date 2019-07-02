За короткое время к нужному результату - это про нашу школу “Говори Сейчас”! Изучение языков работает на индивидуальной основе. Именно эту методику мы и использую в онлайн школе "Говори Сейчас". Каждый учитель школы определит и найдёт ваш метод, основываясь на том, как вы запоминаете информацию. Не слышали о таком?

А на нашем пробном уроке, вы можете выяснить кто вы - аудиал, визуал или используете психомоторную память. Это знания, которые вам точно помогут освоить язык максимально быстро. Заинтересовались? Записывайтесь на пробный бесплатный урок!



Преимущества:

Вам стоит начать изучать английский язык онлайн с нашими учителями, если вы хотите:

погрузиться в процесс знакомства с новой лексикой и грамматикой;

смотреть фильмы и сериалы в оригинале;

научиться общаться с иностранцами на их родном языке;

уметь разговаривать на английском языке легко и без стеснения;

стать успешнее в учебе, будь то школа или ВУЗ;

открыть новые бизнес-возможности с иностранными партнерами;

подготовиться к переезду в другую страну

успешно сдать вступительные или выпускные экзамены, в том числе международного формата.



Программы обучения:

Мы прекрасно понимаем, что все люди преследуют совершенно разные цели при изучении иностранных языков. По этой причине мы подготовили для вас широкий спектр различных курсов и форм обучения, чтобы каждый желающий мог подобрать себе именно тот курс, который ему нужен. Предлагаем Вам ознакомиться со всеми вариантами и подобрать курс для себя.

Разговорная практика.

Курс подразумевает собой уроки по повышению уровня разговорной речи и предназначен для учеников с хорошим базовым знанием языка.

Общий курс от начального до продвинутого.

Более глубокий курс, подойдет как для новичков, так и для людей с хорошим знанием языка. Курс предназначен для постепенного и одновременного обучения грамматике языка, разговорной речи, слуховых навыков и навыков восприятия языка.

Бизнес курс.

Предназначен для бизнесменов и руководителей, настроенных на построение партнерских отношений с зарубежными компаниями. Курс предполагает изучение делового стиля и культуры конкретного языка, изучение специальных терминов и слов.

Курс подготовки к международным экзаменам.

Название говорит само за себя. Наши профессиональные педагоги по разработанным программам помогут Вам подготовиться к сдаче любых международных экзаменов.

5. Специальный курс.

Предназначен для тех, кто планирует поступать в международные ВУЗы, переехать в другую страну, либо для людей, чья профессия будет тесно связана с изучаемым языком. Здесь наши преподаватели познакомят Вас с культурой страны, помогут в заполнении документов, «подтянут» Ваш разговорный стиль.

Ускоренный курс.

Если у вас появилась резкая необходимость глубже изучить какой-то аспект языка или выучить хотя бы какую-то базу в кратчайшие сроки, этот курс для Вас. Курс предполагает молниеносное изучение языка благодаря специальным техникам и наработкам наших преподавателей.

Также в нашей онлайн-школе предусмотрены и курсы для детей и подростков.

Общий курс для детей.

От начального до продвинутого. Обучение по этому курсу доступно уже с шести лет. Опытные педагоги по работе с детьми легко найдут подход к вашему ребенку и выберут наиболее подходящий для него способ усвоения информации.

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ.

Один из самых популярных наших курсов. В кратчайшие сроки мы сможем освежить и систематизировать знания вашего ребенка по конкретному языку, что поможет ему сдать ЕГЭ или ОГЭ на высокие баллы.

Курс подготовки к международным экзаменам.

Название говорит само за себя. Наши профессиональные педагоги по разработанным программам помогут Вашему ребенку подготовиться к сдаче любых международных экзаменов.

Спец курс для детей и подростков.

Здесь наши преподаватели подготовят Вашего ребенка к поступлению в престижный зарубежный ВУЗ, познакомят с культурой страны, «подтянут» разговорный стиль и сделаю всё, чтобы пребывание Вашего ребенка в новой стране стало для него приятной сказкой.

Внимание!

В нашей школе действуют акции:

Скидка в 10% на следующий пакет уроков, если Вы приведёте друга! Скидка в 5% на второй и последующие языки. Система бонусов за комментарии и отзывы о наших учителях. Скидка в 10% на семейное обучение. Бесплатный перенос занятий. Заморозка баланса на любой срок. Возврат оставшихся средств. Возможность передарить деньги на балансе вашим друзьям, близким или коллегам.

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