Our Children - Our School

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

12000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

1500 ₽/ак.час

OC Children – класс раннего языкового развития для детей 2-7 лет. Проходят в игровой форме по методике полного погружения в языковую среду. Во время занятий дети поют песни и танцуют, играют в подвижные и настольные игры, читают книжки, делают поделки, и все это на английском языке. В каждом занятии используется набор игр и упражнений, специально нацеленных на развитие речи.

Наш главный подход к малышам – активное общение способом Total Physical Response – когда во время занятия у ребенка задействованы все органы восприятия. На занятиях дети сидят за партой с учебниками, и также постоянно меняют виды деятельности, что позволяет им “прожить” каждую новую тему, а не просто заучивать слова и выражения.

Занятия ведут исключительно носители языка, специалисты по раннему развитию. Продолжительность занятия: 60 мин. Занятия проходят в группах по 5-8 человек. Группы делятся по возрасту и по уровню знания языка.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Детский курс английского 8 ч. 12000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Обручевский район, метро Юго-Западная, Ленинский проспект, 113/1 не указано Записаться на урок

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