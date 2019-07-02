+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
OC Children – класс раннего языкового развития для детей 2-7 лет. Проходят в игровой форме по методике полного погружения в языковую среду. Во время занятий дети поют песни и танцуют, играют в подвижные и настольные игры, читают книжки, делают поделки, и все это на английском языке. В каждом занятии используется набор игр и упражнений, специально нацеленных на развитие речи.
Наш главный подход к малышам – активное общение способом Total Physical Response – когда во время занятия у ребенка задействованы все органы восприятия. На занятиях дети сидят за партой с учебниками, и также постоянно меняют виды деятельности, что позволяет им “прожить” каждую новую тему, а не просто заучивать слова и выражения.
Занятия ведут исключительно носители языка, специалисты по раннему развитию. Продолжительность занятия: 60 мин. Занятия проходят в группах по 5-8 человек. Группы делятся по возрасту и по уровню знания языка.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Детский курс английского
|8 ч.
|12000 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Обручевский район, метро Юго-Западная, Ленинский проспект, 113/1
|не указано
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!