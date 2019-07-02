Наш главный подход к малышам – активное общение способом Total Physical Response – когда во время занятия у ребенка задействованы все органы восприятия. На занятиях дети сидят за партой с учебниками, и также постоянно меняют виды деятельности, что позволяет им “прожить” каждую новую тему, а не просто заучивать слова и выражения.



Занятия ведут исключительно носители языка, специалисты по раннему развитию. Продолжительность занятия: 60 мин. Занятия проходят в группах по 5-8 человек. Группы делятся по возрасту и по уровню знания языка.