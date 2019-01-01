Дата основания
2011 г.
Минимальная стоимость
24000 ₽/курс
Кол-во филиалов
2
Средняя стоимость
400 ₽/ак.час
В центре «Полиглот» обучение корпоративных клиентов осуществляется по индивидуальным программам, которые составлены с учётом потребностей именно вашей компании. Программа обучения строится в зависимости от специализации компании и отдельно взятых сотрудников, желаемого уровня владения языком и количества времени, которое вы можете уделить занятиям.
Корпоративный курс аглийского основан на современных эффективных методиках, в том числе интерактивных и игровых. Это позволяет не только быстро освоить язык, но и укрепить коллективный дух и повысить престиж компании в глазах партнеров, клиентов и будущих сотрудников.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|16 ч.
|24000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Даниловский район, метро Автозаводская, ул. Ленинская Слобода, д. 19
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Москва, Рязанский район, метро undefined, Рязанский проспект, 10
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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