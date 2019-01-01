В центре «Полиглот» обучение корпоративных клиентов осуществляется по индивидуальным программам, которые составлены с учётом потребностей именно вашей компании. Программа обучения строится в зависимости от специализации компании и отдельно взятых сотрудников, желаемого уровня владения языком и количества времени, которое вы можете уделить занятиям.

Корпоративный курс аглийского основан на современных эффективных методиках, в том числе интерактивных и игровых. Это позволяет не только быстро освоить язык, но и укрепить коллективный дух и повысить престиж компании в глазах партнеров, клиентов и будущих сотрудников.