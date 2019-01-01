Полиглот

Дата основания

2011 г.

Минимальная стоимость

24000 ₽/курс

Кол-во филиалов

2

Средняя стоимость

400 ₽/ак.час

В центре «Полиглот» обучение корпоративных клиентов осуществляется по индивидуальным программам, которые составлены с учётом потребностей именно вашей компании. Программа обучения строится в зависимости от специализации компании и отдельно взятых сотрудников, желаемого уровня владения языком и количества времени, которое вы можете уделить занятиям.

Корпоративный курс аглийского основан на современных эффективных методиках, в том числе интерактивных и игровых. Это позволяет не только быстро освоить язык, но и укрепить коллективный дух и повысить престиж компании в глазах партнеров, клиентов и будущих сотрудников.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 16 ч. 24000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Даниловский район, метро Автозаводская, ул. Ленинская Слобода, д. 19 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок
Москва, Рязанский район, метро undefined, Рязанский проспект, 10 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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