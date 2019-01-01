Полиглотики

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

6000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Курсы английского языка для детей в Москве - девятиуровневая программа, каждый этап которой направлен на достижение определенной цели. В Центрах занимаются дети с года и до 12 лет. Интенсивность занятий, их продолжительность и структура зависит от возрастных особенностей группы. Задача преподавателей самым маленьким учащимся привить любовь к языку и вовлечь их в процесс изучения. Педагог общается со своими подопечными только на иностранном, родная речь полностью исключается. Для обсуждения наставник использует тематики наиболее близкие для детей и доступные для их восприятия. Как и знакомство с русским языком, изучение английского начинается с проработки форм, цветов, членов семьи, окружающих предметов, животных и так далее.

Уроки английского языка для детей проходят в непринужденной дружеской атмосфере. Группы состоят из 4-6 учеников, такое количество позволяет преподавателю максимально продуктивно использовать время занятий. Все дети вовлечены в процесс обучения, а у педагога есть великолепная возможность обеспечить индивидуальный подход каждому ребенку. В основе преподавания - коммуникативная методика. Ее главный принцип - полное погружение в языковую среду. Преподаватель стремится довести употребление иностранных слов до автоматизма. Перевод полностью исключается, знакомство с новыми словами осуществляется с помощью всевозможных способов идентификации. Самый распространенный - визуализация. Педагог, произнося незнакомую словоформу, использует мимику, жесты, предметы, картинки и другие приемы.

Программы разработаны так, что каждый новый урок содержит обязательный блок повторений. Такой подход позволяет ребенку в любой момент присоединиться к группе. Изучение английского языка для детей проходит на интуитивном уровне. Преподаватель использует не просто новые слова, а целые лексические конструкции, при этом нет необходимости разъяснять малышу каждую составляющую предложения, большую часть он способен осмыслить самостоятельно.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский язык для детей от 1 до 3 лет 10 ч. 6000 за курс
Курсы для дошкольников 4–6 лет 10 ч. 6000 за курс
Курсы для школьников 7–12 лет 10 ч. 6000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Бирюлёво Восточное, метро Царицыно, Радиальная, д.5, корп.4 (ЖК "Царицыно") ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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