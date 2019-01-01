Курсы английского языка для детей в Москве - девятиуровневая программа, каждый этап которой направлен на достижение определенной цели. В Центрах занимаются дети с года и до 12 лет. Интенсивность занятий, их продолжительность и структура зависит от возрастных особенностей группы. Задача преподавателей самым маленьким учащимся привить любовь к языку и вовлечь их в процесс изучения. Педагог общается со своими подопечными только на иностранном, родная речь полностью исключается. Для обсуждения наставник использует тематики наиболее близкие для детей и доступные для их восприятия. Как и знакомство с русским языком, изучение английского начинается с проработки форм, цветов, членов семьи, окружающих предметов, животных и так далее.

Уроки английского языка для детей проходят в непринужденной дружеской атмосфере. Группы состоят из 4-6 учеников, такое количество позволяет преподавателю максимально продуктивно использовать время занятий. Все дети вовлечены в процесс обучения, а у педагога есть великолепная возможность обеспечить индивидуальный подход каждому ребенку. В основе преподавания - коммуникативная методика. Ее главный принцип - полное погружение в языковую среду. Преподаватель стремится довести употребление иностранных слов до автоматизма. Перевод полностью исключается, знакомство с новыми словами осуществляется с помощью всевозможных способов идентификации. Самый распространенный - визуализация. Педагог, произнося незнакомую словоформу, использует мимику, жесты, предметы, картинки и другие приемы.

Программы разработаны так, что каждый новый урок содержит обязательный блок повторений. Такой подход позволяет ребенку в любой момент присоединиться к группе. Изучение английского языка для детей проходит на интуитивном уровне. Преподаватель использует не просто новые слова, а целые лексические конструкции, при этом нет необходимости разъяснять малышу каждую составляющую предложения, большую часть он способен осмыслить самостоятельно.