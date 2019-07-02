Полилингва

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

503 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

В основу обучения иностранным языкам был положен метод подготовки российских дипломатов, который предполагает свободное владение иностранным языком.

На наших курсах можно изучать не только традиционные, но и редкие европейские, восточные и славянские языки, как в группах, так и индивидуально.

На курсах Полилингва работают профессора, доценты, старшие преподаватели и просто преподаватели ведущих московских ВУЗов, в числе которых МГИМО МИД РФ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГЛУ (ИнЯз), Дипломатическая академия МИД России, МПГУ, ИСАА.

Наши преподаватели пользуются заслуженным уважением и признательностью своих учеников за доброжелательность, открытость и творческую атмосферу на занятиях, за стремление найти индивидуальный подход к каждому учащемуся.

Курсы иностранных языков Полилингва разработаны для всех типов слушателей, которые либо планируют изучить язык с самого начала, либо заинтересованы в дальнейшем совершенствовании основных языковых навыков.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 1 ч. 503 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Дорогомилово, метро Деловой центр, Кутузовский проспект, 24, подъезд 3 не указано Записаться на урок

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