Визуализация



Ученик видит, как его понял преподаватель и получает постоянную обратную связь о своих ошибках. Так как у большинства людей сильнее развита зрительная память, это позволяет быстрее усваивать материал и избегать повторения ошибок в будущем.

Геймификация

Домашняя работа состоит из работы надо ошибками из пройденного урока. Ученик должен исправить свои предложения: вставить правильное слово или по другому составить предложение с подсказками преподавателя.

Поурочный отчет и мотивация



Наша платформа генерирует два простых графика на ПОУРОЧНОЙ ОСНОВЕ:

Скорость речи (количество сказанных слов) Процент ошибок

Если ваш ребенок начинает говорить быстрее и при этом делать меньше ошибок, значит он прогрессирует. Все это позволяет сохранить мотивацию на протяжении всего курса. А если динамика расходится от ожидаемого результата, можно легко проанализировать, что пошло не так, открыв стенограмму любого из уроков.

Стоимость:

1 урок (60 минут) - 900 руб.

пробное занятие (30 минут) - 399 руб.

Гарантируем, что вы получите тот результат, на который рассчитываете!

Записывайте вашего ребенка на пробное занятие и убедитесь в этом лично!