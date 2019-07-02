Преодолей Барьер

Дата основания

2011 г.

Минимальная стоимость

7200 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

675 ₽/ак.час

Overcome The Barrier предлагает самый быстрый способ выучить иностранный язык - живое общение с носителями языка в совокупности с уникальным методом: преподаватель записывает все, сказанное учеником, и сразу исправляет ошибки.

Ваш ребенок заговорит на английском за 3 месяца!

Наша методика - это:

Погружение
Самый проверенный способ начать думать на языке это погружение в среду, это значит полностью абстрагироваться от родного языка и в наше время это можно сделать не выходя из дома. Вам больше не нужно приглашать репетитора домой или тащиться через половину города на занятия два раза в неделю.

Вовлеченность
Во время дистанционных занятий, когда преподаватель сидит за 10000 км, не всегда понятно, насколько он сосредоточен. У нас преподаватель просто физически не может отвлекаться во время урока, потому что необходимо печатать за учеником все, что он говорит во время урока.

Визуализация


Ученик видит, как его понял преподаватель и получает постоянную обратную связь о своих ошибках. Так как у большинства людей сильнее развита зрительная память, это позволяет быстрее усваивать материал и избегать повторения ошибок в будущем.

Геймификация
Домашняя работа состоит из работы надо ошибками из пройденного урока. Ученик должен исправить свои предложения: вставить правильное слово или по другому составить предложение с подсказками преподавателя.

Поурочный отчет и мотивация


Наша платформа генерирует два простых графика на ПОУРОЧНОЙ ОСНОВЕ:  

  1. Скорость речи (количество сказанных слов) 

  2. Процент ошибок

Если ваш ребенок начинает говорить быстрее и при этом делать меньше ошибок, значит он прогрессирует. Все это позволяет сохранить мотивацию на протяжении всего курса. А если динамика расходится от ожидаемого результата, можно легко проанализировать, что пошло не так, открыв стенограмму любого из уроков.

Стоимость:

  • 1 урок (60 минут) - 900 руб.
  • пробное занятие (30 минут) - 399 руб.

Гарантируем, что вы получите тот результат, на который рассчитываете!

Записывайте вашего ребенка на пробное занятие и убедитесь в этом лично!

 

 

 

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 8 ч. 7200 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Зюзино, метро Чертановская, Бульвар Черноморский д. 17 корпус 1 не указано Записаться на урок

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