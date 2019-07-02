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Overcome The Barrier предлагает самый быстрый способ выучить иностранный язык - живое общение с носителями языка в совокупности с уникальным методом: преподаватель записывает все, сказанное учеником, и сразу исправляет ошибки.
Ваш ребенок заговорит на английском за 3 месяца!
Наша методика - это:
Погружение
Самый проверенный способ начать думать на языке это погружение в среду, это значит полностью абстрагироваться от родного языка и в наше время это можно сделать не выходя из дома. Вам больше не нужно приглашать репетитора домой или тащиться через половину города на занятия два раза в неделю.
Вовлеченность
Во время дистанционных занятий, когда преподаватель сидит за 10000 км, не всегда понятно, насколько он сосредоточен. У нас преподаватель просто физически не может отвлекаться во время урока, потому что необходимо печатать за учеником все, что он говорит во время урока.
Визуализация
Ученик видит, как его понял преподаватель и получает постоянную обратную связь о своих ошибках. Так как у большинства людей сильнее развита зрительная память, это позволяет быстрее усваивать материал и избегать повторения ошибок в будущем.
Геймификация
Домашняя работа состоит из работы надо ошибками из пройденного урока. Ученик должен исправить свои предложения: вставить правильное слово или по другому составить предложение с подсказками преподавателя.
Поурочный отчет и мотивация
Наша платформа генерирует два простых графика на ПОУРОЧНОЙ ОСНОВЕ:
Скорость речи (количество сказанных слов)
Процент ошибок
Если ваш ребенок начинает говорить быстрее и при этом делать меньше ошибок, значит он прогрессирует. Все это позволяет сохранить мотивацию на протяжении всего курса. А если динамика расходится от ожидаемого результата, можно легко проанализировать, что пошло не так, открыв стенограмму любого из уроков.
Стоимость:
Гарантируем, что вы получите тот результат, на который рассчитываете!
Записывайте вашего ребенка на пробное занятие и убедитесь в этом лично!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|8 ч.
|7200 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Зюзино, метро Чертановская, Бульвар Черноморский д. 17 корпус 1
|не указано
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