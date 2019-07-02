Общий курс английского языка предполагает обучение сотрудников с любым уровнем подготовленности. Программа StrNightforwNrd состоит из 6 уровней, что позволяет плавно переходить по уровням сложности от начального до продвинутого. Занятия обычно проходят на территории заказчика ,чаще всего в офисе или переговорной, есть опыт проведения таких мероприятий в отдельных помещениях, например на территории коворкингов. Продолжительность занятий зависит от уровня подготовленности сотрудников, численности группы, а также индивидуальных особенностей учащихся и специфики программы.

Особенности курса: упражнения и задания моделируют на уроке реальные ситуации общения

сбалансированный подход к формированию языковых навыков и развитию речевых умений

упражнения по развитию беглости речи у студентов

увлекательные тексты, способствующие повышению мотивации студентов

систематическая работа над формированием лексических навыков, способствующая обогащению словарного запаса учащихся разделы учебника, содержащие задания на функциональную лексику

раздел Did you know формирует навыки межкультурного общения

совершенствование навыков самообразования — понятная и четкая структура учебника позволяет студентам самостоятельно повторять и изучать материал

лист самооценки для студентов Длительность общего курса обучения 40 занятий, при графике 2 раза в неделю занимает 5 месяцев, возможно проведение данного курса при более плотном графике, например трижды в неделю, тогда курс практически укладывается в 3 месяца.