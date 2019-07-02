Prima

Дата основания

2016 г.

Минимальная стоимость

1500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

800 ₽/ак.час

Общий курс английского языка предполагает обучение сотрудников с любым уровнем подготовленности. Программа StrNightforwNrd состоит из 6 уровней, что позволяет плавно переходить по уровням сложности от начального до продвинутого. Занятия обычно проходят на территории заказчика ,чаще всего в офисе или переговорной, есть опыт проведения таких мероприятий в отдельных помещениях, например на территории коворкингов. Продолжительность занятий зависит от уровня подготовленности сотрудников, численности группы, а также индивидуальных особенностей учащихся и специфики программы.

Особенности курса:

  • упражнения и задания моделируют на уроке реальные ситуации общения
  • сбалансированный подход к формированию языковых навыков и развитию речевых умений
  • упражнения по развитию беглости речи у студентов
  • увлекательные тексты, способствующие повышению мотивации студентов
  • систематическая работа над формированием лексических навыков, способствующая обогащению словарного запаса учащихся
  • разделы учебника, содержащие задания на функциональную лексику
  • раздел Did you know формирует навыки межкультурного общения
  • совершенствование навыков самообразования — понятная и четкая структура учебника позволяет студентам самостоятельно повторять и изучать материал
  • лист самооценки для студентов

Длительность общего курса обучения 40 занятий, при графике 2 раза в неделю занимает 5 месяцев, возможно проведение данного курса при более плотном графике, например трижды в неделю, тогда курс практически укладывается в 3 месяца.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 1 ч. 1500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Бутырский район, метро Дмитровская, ул. Большая Новодмитровская, д. 36/12 не указано Записаться на урок

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