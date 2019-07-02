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Общий курс английского языка предполагает обучение сотрудников с любым уровнем подготовленности. Программа StrNightforwNrd состоит из 6 уровней, что позволяет плавно переходить по уровням сложности от начального до продвинутого. Занятия обычно проходят на территории заказчика ,чаще всего в офисе или переговорной, есть опыт проведения таких мероприятий в отдельных помещениях, например на территории коворкингов. Продолжительность занятий зависит от уровня подготовленности сотрудников, численности группы, а также индивидуальных особенностей учащихся и специфики программы.
Длительность общего курса обучения 40 занятий, при графике 2 раза в неделю занимает 5 месяцев, возможно проведение данного курса при более плотном графике, например трижды в неделю, тогда курс практически укладывается в 3 месяца.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|1 ч.
|1500 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Бутырский район, метро Дмитровская, ул. Большая Новодмитровская, д. 36/12
|не указано
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