Pro.english

Дата основания

2017 г.

Минимальная стоимость

10000 ₽/курс

Кол-во филиалов

3

Средняя стоимость

625 ₽/ак.час

Правильный английский в центре дизайна ARTPLAY, городском квартале Хлебозавод №9 и на Пятницкой улице.

Небольшие группы по 6 человек максимум, уютная атмосфера, харизматичные молодые преподаватели и вкуснейший кофе.

Специализированные тематические курсы - про искусство на английском, английский для путешественников и даже курсы актерского мастерства на английском.

Наши ученики - это не просто наши клиенты, это в первую очередь наши единомышленники, которые любят и разделяют наш подход к языку.

Присоединяйтесь.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 10000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Басманный район, метро Чкаловская, ул. Нижняя Сыромятническая, 10с7 не указано Записаться на урок
Москва, Бутырский район, метро Дмитровская, Новодмитровская, 1с1 не указано Записаться на урок
Москва, район Замоскворечье, метро Новокузнецкая, Руновский пер., 5с1 не указано Записаться на урок

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