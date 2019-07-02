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Правильный английский в центре дизайна ARTPLAY, городском квартале Хлебозавод №9 и на Пятницкой улице.
Небольшие группы по 6 человек максимум, уютная атмосфера, харизматичные молодые преподаватели и вкуснейший кофе.
Специализированные тематические курсы - про искусство на английском, английский для путешественников и даже курсы актерского мастерства на английском.
Наши ученики - это не просто наши клиенты, это в первую очередь наши единомышленники, которые любят и разделяют наш подход к языку.
Присоединяйтесь.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|10000 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Басманный район, метро Чкаловская, ул. Нижняя Сыромятническая, 10с7
|не указано
|Москва, Бутырский район, метро Дмитровская, Новодмитровская, 1с1
|не указано
|Москва, район Замоскворечье, метро Новокузнецкая, Руновский пер., 5с1
|не указано
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