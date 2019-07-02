Правильный английский в центре дизайна ARTPLAY, городском квартале Хлебозавод №9 и на Пятницкой улице.

Небольшие группы по 6 человек максимум, уютная атмосфера, харизматичные молодые преподаватели и вкуснейший кофе.

Специализированные тематические курсы - про искусство на английском, английский для путешественников и даже курсы актерского мастерства на английском.

Наши ученики - это не просто наши клиенты, это в первую очередь наши единомышленники, которые любят и разделяют наш подход к языку.

Присоединяйтесь.