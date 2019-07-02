Rondine

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

1000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

790 ₽/ак.час

Обучение в школе Рондине проходит в группах не более 6 человек с носителями или русскоязычными преподавателями - профессиональными педагогами с высшим лингвистическим или филологическим образованием и многолетним опытом преподавания в России и заграницей.

Занятия проходят в больших и светлых аудиториях, в непринужденной дружеской обстановке по интенсивной методике "Full immersion" (полное погружение), что означает погружение в языковую среду и развитие восприятия речи и текстовой информации, а также способность последовательно и грамматически правильно на нее реагировать, устно или письменно.

Процесс усваивания происходит непроизвольно, благодаря нахождению в среде, но не без активного участия обучающегося. Это также способствует общему развитию памяти, концентрации внимания, развивает слуховую и зрительную память, для детей это отличный способ плодотворно использовать энергию и с раннего возраста выработать правильное произношение.

Программы обучения иностранным языкам в нашей школе направлены на развитие всех языковых навыков, в первую очередь это общение и понимание разговорной речи, не менее важна способность правильно писать и понимать тексты разных уровней сложности.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Интенсивный курс по английскому 1 ч. 1000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Замоскворечье, метро Третьяковская, ул. Пятницкая, д. 36 не указано Записаться на урок

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