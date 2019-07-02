Royal English - корпоративный английский

Входное тестирование бесплатно

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

28800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

1800 ₽/ак.час

Ищете курсы корпоративного английского?
Не можете сделать выбор?
Или сомневаетесь в их необходимости?

Сейчас практически любой компании-представителю среднего бизнеса будет полезно обучать сотрудников английскому языку.
Это понадобится как для общения и переговоров с западными партнерами, так и для формирования командного духа и повышения мотивации сотрудников.

Но многие школы зачастую оказывают услуги низкого уровня, либо учат не совсем тому, что хочет видеть клиент.

Предлагаем вам остановить свой выбор на нас — корпоративных курсах английского «Royal English».

Почему?

- Наш процесс  изучения английского ориентирован  на быстрые результаты, а не на растягивание обучения на годы.
Персонал вашей компании получит необходимые навыки в максимально сжатые сроки.

- У нас есть программы под любые потребности клиента в сфере корпоративного английского.
Если потребуется, то даже возможна работа в режиме дедлайна

- Гарантия результата. Мы обучаем по особой методике, основанной на психологии и технологиях коучинга.
Ваши сотрудники будут находиться в ситуации, в которой легко и естественно заговорить на английском

- Мы проводим бесплатное входное тестирование и промежуточный контроль знаний.
Вы сможете контролировать успеваемость сотрудников компании.

Если у вас сотрудники уже владеют английским, то мы готовы провести бесплатный разговорный клуб, после которого вы узнаете, хватает ли их знаний для работы.


Обучение проводит:

Дарья Жаровцева – мотивационный лингво - тренер и квалифицированный преподаватель-переводчик со стажем преподавания языка, подготовки к различным экзаменам, бизнес - поездкам и бизнес - интервью более 18 лет.
Сертифицированный тренер личностного роста.
Закончила Российский университет дружбы народов.
Диплом: лингвист-переводчик.

Обучение как в группах, так и индивидуально.

Стоимость зависит от целей и сроков обучения.

Звоните или пишите, мы ответим на ваш вопрос в течение часа!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный курс английского 16 ч. 28800 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Арбат, метро Смоленская, пр-д Шломина, 5 не указано Записаться на урок

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