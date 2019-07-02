Ищете курсы корпоративного английского?

Не можете сделать выбор?

Или сомневаетесь в их необходимости?

Сейчас практически любой компании-представителю среднего бизнеса будет полезно обучать сотрудников английскому языку.

Это понадобится как для общения и переговоров с западными партнерами, так и для формирования командного духа и повышения мотивации сотрудников.



Но многие школы зачастую оказывают услуги низкого уровня, либо учат не совсем тому, что хочет видеть клиент.



Предлагаем вам остановить свой выбор на нас — корпоративных курсах английского «Royal English».



Почему?



- Наш процесс изучения английского ориентирован на быстрые результаты, а не на растягивание обучения на годы.

Персонал вашей компании получит необходимые навыки в максимально сжатые сроки.



- У нас есть программы под любые потребности клиента в сфере корпоративного английского.

Если потребуется, то даже возможна работа в режиме дедлайна



- Гарантия результата. Мы обучаем по особой методике, основанной на психологии и технологиях коучинга.

Ваши сотрудники будут находиться в ситуации, в которой легко и естественно заговорить на английском



- Мы проводим бесплатное входное тестирование и промежуточный контроль знаний.

Вы сможете контролировать успеваемость сотрудников компании.

Если у вас сотрудники уже владеют английским, то мы готовы провести бесплатный разговорный клуб, после которого вы узнаете, хватает ли их знаний для работы.



Обучение проводит:

Дарья Жаровцева – мотивационный лингво - тренер и квалифицированный преподаватель-переводчик со стажем преподавания языка, подготовки к различным экзаменам, бизнес - поездкам и бизнес - интервью более 18 лет.

Сертифицированный тренер личностного роста.

Закончила Российский университет дружбы народов.

Диплом: лингвист-переводчик.

Обучение как в группах, так и индивидуально.

Стоимость зависит от целей и сроков обучения.

Звоните или пишите, мы ответим на ваш вопрос в течение часа!