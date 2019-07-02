+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Ищете курсы корпоративного английского?
Не можете сделать выбор?
Или сомневаетесь в их необходимости?
Сейчас практически любой компании-представителю среднего бизнеса будет полезно обучать сотрудников английскому языку.
Это понадобится как для общения и переговоров с западными партнерами, так и для формирования командного духа и повышения мотивации сотрудников.
Но многие школы зачастую оказывают услуги низкого уровня, либо учат не совсем тому, что хочет видеть клиент.
Предлагаем вам остановить свой выбор на нас — корпоративных курсах английского «Royal English».
Почему?
- Наш процесс изучения английского ориентирован на быстрые результаты, а не на растягивание обучения на годы.
Персонал вашей компании получит необходимые навыки в максимально сжатые сроки.
- У нас есть программы под любые потребности клиента в сфере корпоративного английского.
Если потребуется, то даже возможна работа в режиме дедлайна
- Гарантия результата. Мы обучаем по особой методике, основанной на психологии и технологиях коучинга.
Ваши сотрудники будут находиться в ситуации, в которой легко и естественно заговорить на английском
- Мы проводим бесплатное входное тестирование и промежуточный контроль знаний.
Вы сможете контролировать успеваемость сотрудников компании.
Если у вас сотрудники уже владеют английским, то мы готовы провести бесплатный разговорный клуб, после которого вы узнаете, хватает ли их знаний для работы.
Обучение проводит:
Дарья Жаровцева – мотивационный лингво - тренер и квалифицированный преподаватель-переводчик со стажем преподавания языка, подготовки к различным экзаменам, бизнес - поездкам и бизнес - интервью более 18 лет.
Сертифицированный тренер личностного роста.
Закончила Российский университет дружбы народов.
Диплом: лингвист-переводчик.
Обучение как в группах, так и индивидуально.
Стоимость зависит от целей и сроков обучения.
Звоните или пишите, мы ответим на ваш вопрос в течение часа!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный курс английского
|16 ч.
|28800 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Арбат, метро Смоленская, пр-д Шломина, 5
|не указано
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!