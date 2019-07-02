Skyeng

Дата основания

2012 г.

Минимальная стоимость

18960 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

790 ₽/ак.час

Skyeng — это онлайн-школа английского языка нового поколения. В школе работают профессионалы, помогающие жителям современных мегаполисов выучить английский язык в условиях недостатка времени.

Цифры

  • 9100 преподавателей (№1 среди других онлайн-школ по данному показателю)
  • 94500 учеников
  • 7968000 уроков проведено с момента основания
  • 50 минут — продолжительность урока
  • 24 часа в сутки — идут занятия в школе
  • 1-й урок — бесплатно

Показатели работы

  • 36 преподавателей, прошедших собеседование, приходятся на одного, начавшего работу в Skyeng
  • 41% учеников приводят своих друзей и знакомых заниматься в школу
  • 87% человек, подавших заявку на пробный урок, начинают регулярные занятия

Миссия

Делаем развитие привлекательным. Приводим к результатам, которыми хочется гордиться.

Мы уверены, что хорошо умеем

  • подбирать преподавателей, организовывать занятия;
  • контролировать процесс обучения;
  • оказывать мотивационную поддержку на всем процессе обучения и после его окончания.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Русскоязычный преподаватель, общий курс 24 ч. 18960 за курс
Русскоязычный преподаватель, детский английский 24 ч. 18960 за курс
Русскоязычный преподаватель, бизнес-курс 24 ч. 24000 за курс
Носитель языка, общий курс 24 ч. 38200 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва не указано Перейти на сайт школы

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