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Skyeng — это онлайн-школа английского языка нового поколения. В школе работают профессионалы, помогающие жителям современных мегаполисов выучить английский язык в условиях недостатка времени.
Делаем развитие привлекательным. Приводим к результатам, которыми хочется гордиться.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Русскоязычный преподаватель, общий курс
|24 ч.
|18960 за курс
|Русскоязычный преподаватель, детский английский
|24 ч.
|18960 за курс
|Русскоязычный преподаватель, бизнес-курс
|24 ч.
|24000 за курс
|Носитель языка, общий курс
|24 ч.
|38200 за курс
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