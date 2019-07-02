Skyford

Дата основания

1999 г.

Минимальная стоимость

800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

550 ₽/ак.час
Скайфорд (Skyford) - это онлайн школа иностранных языков и бюро переводов.
 
Мы преподаем следующие языки: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, румынский, русский как иностранный (РКИ).
 
Переводим с и на 21 язык: азербайджанский, английский, белорусский, голландский, грузинский, испанский, итальянский, казахский, киргизский, китайский, молдавский, немецкий, польский, португальский, румынский, таджикский, турецкий, туркменский, узбекский, украинский, французский.
 
Наши курсы:
 
  • общий курс для взрослых,
  • общий курс для детей и подростков (с 6 лет),
  • разговорный курс,
  • курс для туристов,
  • подготовка к эмиграции (переезду за границу),
  • подготовка к ОГЭ и ЕГЭ,
  • подготовка к международным экзаменам,
  • деловой язык и деловая переписка,
  • подготовка к собеседованию,
  • подготовка к командировке,
  • курсы для специалистов (экономистов, юристов, врачей, программистов и т.д.),
  • корпоративное обучение (индивидуальное и в группах до 4 человек),
  • курсы с носителями языка,
  • помощь школьникам и студентам с выполнением домашних заданий (написать сочинение, сделать тест или перевод, выполнить упражнение, заполнить пропуски в тексте и др.).
 
Преимущества Skyford
 
  • С 1999 года на рынке образования.
  • Дистанционное обучение 1 на 1 или в мини-группах до 4 человек (по Skype, Zoom). В группах обучаем, но сами группы не формируем.
  • Первый пробный урок (30 минут) по каждому языку с русскоязычным учителем – бесплатный. Пробное занятие представляет собой полноценный урок, на котором репетитор оценит Ваш уровень и покажет, как обычно проходят занятия.
  • 1 обычный урок длится 60 минут.
  • Занятия для начинающих с нуля и продолжающих, для взрослых и детей с 6 лет.
  • Программы для любого уровня: А1, А2, В1, В2, С1, С2.
  • Составляем персональную учебную программу: адаптируем каждый курс под цели и пожелания ученика.
  • Обучаем фонетике, лексике, грамматике, делаем акцент на развитии коммуникативныхнавыков (используем коммуникативную методику). Вы получаете максимум разговорной практики на уроке!
  • Репетиторы имеют профильное высшее образование (педагогическое, лингвистическое, филологическое).
  • Преподаватели русскоязычные, билингвы, экспаты и носители языка из США, Великобритании, Канады, Германии, Австрии, Франции, Испании, Италии, Португалии, Китая, Румынии, России.
  • Расписание подбираем согласно Вашим требованиям.
  • Обучающие материалы предоставляем бесплатно. На уроках используем учебники, аудио и видео, интересные задания (тесты, загадки, кроссворды), статьи определенной тематики (из газет, журналов, интернета), профессиональные тексты и документы (для бизнес- курсов и подготовки к экзаменам).
  • Применяем аутентичные учебники, изданные в странах изучаемого языка. Можем заниматься по Вашему учебнику (актуально для школьников).
  • Оплата от 1 урока! Вам не обязательно покупать большие пакеты уроков!
  • Есть пакеты занятий со скидками и без ограничения по времени!
  • Можно приобрести подарочный сертификат.
  • К каждому ученику прикрепляем персонального менеджера.
  • Возможны перенос и отмена занятий, замена преподавателя, возврат денег.
  • По окончании курса выдаем сертификат!
Научим Вас разговаривать, понимать, читать, писать, переводить. Гарантируем высокую эффективность занятий: она достигается благодаря нашим преподавателям, которые прививают любовь к иностранным языкам!
 
Контакты
 
Тел: 8-906-173-30-14 (пишите в WhatsApp, Viber, Telegram или закажите обратный звонок на сайте)
Эл. почта: info@skyford.ru
Эл. почта для вакансий: job@skyford.ru
 
Успех - это легко!
Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для взрослых (для уровней А1-А2): общий, для туристов, для переезда за границу 1 ч. 800 за курс
Английский для взрослых (для уровней В1-С2): общий, разговорный, для туристов, для переезда за границу 1 ч. 900 за курс
Английский для детей и подростков (для уровней А1-А2) 1 ч. 800 за курс
Английский для детей и подростков (для уровней В1-С2) 1 ч. 900 за курс
Американский английский язык 1 ч. 900 за курс
Деловой английский язык и деловая переписка 1 ч. 1000 за курс
Подготовка к собеседованию на английском языке 1 ч. 1000 за курс
Бизнес-английский для командировок 1 ч. 1000 за курс
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку 1 ч. 1000 за курс
Подготовка к ВПР по английскому языку 1 ч. 1000 за курс
Подготовка к международным экзаменам по английскому языку (IELTS, IELTS, TOEFL, TOEIC, KET, PET, FCE, CAE) 1 ч. 1000 за курс
Корпоративные курсы английского языка (индивидуально) 1 ч. 800 за курс
Профессиональный английский язык (для любых профессий) 1 ч. 1000 за курс
Английский в группе для уровней А1-А2 (цена указана за группу из 2-4 человек) 1 ч. 1400 за курс
Английский в группе для уровней В1-С2 (цена указана за группу из 2-4 человек) 1 ч. 1600 за курс
Деловой и профессиональный английский в группе (цена указана за группу из 2-4 человек) 1 ч. 1800 за курс
Английский с билингвом или экспатом (индивидуально) 1 ч. 1600 за курс
Английский с билингвом или экспатом (в группе) (цена указана за группу из 2-4 человек) 1 ч. 2400 за курс
Английский с носителем языка из США, Великобритании, Канады (индивидуально) 1 ч. 1800 за курс

%
События и акции

Подарите своей девушке, коллеге или другу обучение иностранному языку с преподавателем по Skype или Zoom.
Подробнее

Получи скидку по любому иностранному языку: английскому, немецкому, французскому, испанскому, итальянскому, португальскому, китайскому, румынскому, РКИ.
Подробнее

Дарим бесплатный пробный урок с русскоязычным репетитором по каждому языку!
Подробнее

Бесплатный клуб для всех желающих! Для детей и взрослых. Разные уровни. Уточняй расписание у менеджеров школы.
Подробнее

Подарочный сертификат цвета фуксия будет отличным подарком для Вашей подруги, коллеги или девушки!
Подробнее
Смотреть все

Филиалы

Адрес График работы
Москва не указано Записаться на урок

Отзывы

Oksana456
год назад
Ребята супер! Я очень рада, что попала именно к вам. Очень внимательны и отвественны, помогают всегда. Более чем довольна. Цены адекватные вполне.
mayyerksenija
год назад
Очень рада, что выбрала именно эту платформу, занимаюсь уже больше месяца! Уроки проходят очень интересно, разговариваем с преподавателем на разные темы, обсуждаем тексты и видео. Я уже чувствую прогресс, потому что с каждым разом формулировать мысли становится все легче и легче. Также хочу отметить, что у меня отличный преподаватель! Что касается цены, я считаю, за тот объём знаний, который предоставляется, я плачу приемлемую сумму. Радует, что здесь преподаватели делают упор на то, чтобы практиковать язык, а не учить «сухую» теорию.
Alexandra22
год назад
В школу Скайфорд обратилась по рекомендации подруги. Искала учителя носителя английского, с возможностью заниматься по Skype. Учусь уже 4 месяца, результат потрясающий, не ожидала, что так быстро преодолею языковой барьер, хотя язык был не на продвинутом уровне. Очень благодарна за сотрудничество!
reznichkaaa
год назад
Я обратилась в школу Скайфорд для изучения испанского языка с нуля и уже через пару месяцев могла на нем говорить. Учителя очень открытые, находят в каждому подход и, как сказано на сайте, проходят тщательный отбор, что очень важно. Все очень организованно. Буду обращаться ещё.

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!