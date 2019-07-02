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|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для взрослых (для уровней А1-А2): общий, для туристов, для переезда за границу
|1 ч.
|800 за курс
|Английский для взрослых (для уровней В1-С2): общий, разговорный, для туристов, для переезда за границу
|1 ч.
|900 за курс
|Английский для детей и подростков (для уровней А1-А2)
|1 ч.
|800 за курс
|Английский для детей и подростков (для уровней В1-С2)
|1 ч.
|900 за курс
|Американский английский язык
|1 ч.
|900 за курс
|Деловой английский язык и деловая переписка
|1 ч.
|1000 за курс
|Подготовка к собеседованию на английском языке
|1 ч.
|1000 за курс
|Бизнес-английский для командировок
|1 ч.
|1000 за курс
|Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку
|1 ч.
|1000 за курс
|Подготовка к ВПР по английскому языку
|1 ч.
|1000 за курс
|Подготовка к международным экзаменам по английскому языку (IELTS, IELTS, TOEFL, TOEIC, KET, PET, FCE, CAE)
|1 ч.
|1000 за курс
|Корпоративные курсы английского языка (индивидуально)
|1 ч.
|800 за курс
|Профессиональный английский язык (для любых профессий)
|1 ч.
|1000 за курс
|Английский в группе для уровней А1-А2 (цена указана за группу из 2-4 человек)
|1 ч.
|1400 за курс
|Английский в группе для уровней В1-С2 (цена указана за группу из 2-4 человек)
|1 ч.
|1600 за курс
|Деловой и профессиональный английский в группе (цена указана за группу из 2-4 человек)
|1 ч.
|1800 за курс
|Английский с билингвом или экспатом (индивидуально)
|1 ч.
|1600 за курс
|Английский с билингвом или экспатом (в группе) (цена указана за группу из 2-4 человек)
|1 ч.
|2400 за курс
|Английский с носителем языка из США, Великобритании, Канады (индивидуально)
|1 ч.
|1800 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва
|не указано
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