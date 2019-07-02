Курсы Smart English основаны на коммуникативной методике, позволяющей в короткие сроки развить навыки разговорной речи, научиться ориентироваться в языковой среде и просто полюбить английский язык!

У нас множество различных групповых и индивидуальных программ обучения от Оксофорда, Кэмбриджа и Американских Университетов.

Мы очень тщательно отбираем наших преподавателей. Все преподаватели имеют высшее педагогическое образование, опыт и международные сертификаты, такие как TKT и CELTA. Помимо квалификации и опыта нам важны их личные качества: умение расположить к себе, мотивировать, заряжать любовью к языку и обучению. Именно благодаря энергии и позитивному настрою наших преподавателей студентам удается быстро добиваться результатов.