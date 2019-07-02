Smart English

Дата основания

2010 г.

Минимальная стоимость

7000 ₽/курс

Кол-во филиалов

2

Средняя стоимость

415 ₽/ак.час

Курсы Smart English основаны на коммуникативной методике, позволяющей в короткие сроки развить навыки разговорной речи, научиться ориентироваться в языковой среде и просто полюбить английский язык!

У нас множество различных групповых и индивидуальных программ обучения от Оксофорда, Кэмбриджа и Американских Университетов.

Мы очень тщательно отбираем наших преподавателей. Все преподаватели имеют высшее педагогическое образование, опыт и международные сертификаты, такие как TKT и CELTA. Помимо квалификации и опыта нам важны их личные качества: умение расположить к себе, мотивировать, заряжать любовью к языку и обучению. Именно благодаря энергии и позитивному настрою наших преподавателей студентам удается быстро добиваться результатов.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 7000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Митино, метро Митино, Пятницкое шоссе д.31, подъезд 4 не указано Записаться на урок
Москва, район Бирюлёво Восточное, метро Царицыно, ул. 6-ая Радиальная, дом 5, корпус 3, подъезд 14 не указано Записаться на урок

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