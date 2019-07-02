+7 (499) 995-06-56
Copyright © 2019 Study.ru Все права защищены.
Курсы Smart English основаны на коммуникативной методике, позволяющей в короткие сроки развить навыки разговорной речи, научиться ориентироваться в языковой среде и просто полюбить английский язык!
У нас множество различных групповых и индивидуальных программ обучения от Оксофорда, Кэмбриджа и Американских Университетов.
Мы очень тщательно отбираем наших преподавателей. Все преподаватели имеют высшее педагогическое образование, опыт и международные сертификаты, такие как TKT и CELTA. Помимо квалификации и опыта нам важны их личные качества: умение расположить к себе, мотивировать, заряжать любовью к языку и обучению. Именно благодаря энергии и позитивному настрою наших преподавателей студентам удается быстро добиваться результатов.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|7000 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Митино, метро Митино, Пятницкое шоссе д.31, подъезд 4
|не указано
|Москва, район Бирюлёво Восточное, метро Царицыно, ул. 6-ая Радиальная, дом 5, корпус 3, подъезд 14
|не указано
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!