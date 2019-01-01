Дата основания
2010 г.
Минимальная стоимость
4500 ₽/курс
Кол-во филиалов
3
Средняя стоимость
800 ₽/ак.час
Мы, то есть вся команда Смайл Инглиш Скул, делаем все, чтобы научить детей и взрослых свободно говорить на английском. Для этого мы отбираем и тренируем преподавателей, комбинируем эффективные методики. Мы добились хорошего результата в курсах английского для детей с носителями языка, подготовке к экзаменам в частные школы и колледжи. Можем организовать занятия в мини-группах с уклоном в специальные тематики - например, маркетинг или строительство. К нам часто обращаются за помощью в подборе преподавателей для детского сада, школы или компании.
Мы открыли Смайл, потому что верим в волшебную комбинацию желания учиться и таланта обучать. Главная задача, которую мы перед собой ставим - помочь людям стать лучше в своем деле, выйти на новый уровень с помощью английского языка. Дети, которые занимаются у нас, не обязательно станут преподавателями и переводчиками. Однако знание английского позволит им стать специалистами мирового уровня, какой бы путь они не выбрали - исследователя, инженера, врача или предпринимателя.
Наши учебные центры открыты 7 дней в неделю, с 10:00 до 21:00, но индивидуальные занятия могут начинаться и раньше.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей 1 - 2,5 лет
|10 ч.
|4500 за курс
|Английский для детей 2,5 - 4 лет
|10 ч.
|4500 за курс
|Английский для детей 4 - 6 лет
|10 ч.
|4500 за курс
|Английский для детей 6 - 8 лет
|10 ч.
|4500 за курс
|Английский для детей 8 - 10 лет
|10 ч.
|4500 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, район Кунцево, метро undefined, ул. Коцюбинского, 9 к.2
|Москва, Тверской район, метро Чеховская, ул. Каретный ряд, д. 3, Сад Эрмитаж
|Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
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