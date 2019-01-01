Мы, то есть вся команда Смайл Инглиш Скул, делаем все, чтобы научить детей и взрослых свободно говорить на английском. Для этого мы отбираем и тренируем преподавателей, комбинируем эффективные методики. Мы добились хорошего результата в курсах английского для детей с носителями языка, подготовке к экзаменам в частные школы и колледжи. Можем организовать занятия в мини-группах с уклоном в специальные тематики - например, маркетинг или строительство. К нам часто обращаются за помощью в подборе преподавателей для детского сада, школы или компании.

Мы открыли Смайл, потому что верим в волшебную комбинацию желания учиться и таланта обучать. Главная задача, которую мы перед собой ставим - помочь людям стать лучше в своем деле, выйти на новый уровень с помощью английского языка. Дети, которые занимаются у нас, не обязательно станут преподавателями и переводчиками. Однако знание английского позволит им стать специалистами мирового уровня, какой бы путь они не выбрали - исследователя, инженера, врача или предпринимателя.

Наши учебные центры открыты 7 дней в неделю, с 10:00 до 21:00, но индивидуальные занятия могут начинаться и раньше.