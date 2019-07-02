Splash

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

-7 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Компания SPLASH – эксперт в корпоративном обучении английскому языку. Помимо базовых потребностей клиентов в простоте и надежности, компания проводит бесплатные тестирования сотрудников и обеспечивает полный контроль результатов. Корпоративное обучение английскому языку со SPLASH – это широкий выбор языковых специализаций: от делового и финансового английского для ведения переговоров – до курсов в сфере моды, авиации и яхтинга. Количество курсов растет в соответствии с пожеланиями клиентов компании. Ключевым остается то, что слушатели SPLASH в итоге получают качественное обучение международного уровня и свободно говорят на английском с иностранными коллегами и партнерами.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 1 ч. -7 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Люблино, метро Люблино, ул.Краснодонская, 19/2 не указано Записаться на урок

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