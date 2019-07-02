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|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский в мини-группе, взрослые
|16 ч.
|5650 за курс
|Бизнес английский в мини-группе
|16 ч.
|7150 за курс
|Интенсив «Английский за месяц» в мини-группе, взрослые
|32 ч.
|13400 за курс
|Интерсив «Английский за месяц» индивидуально, взрослые
|32 ч.
|30250 за курс
|Индивидуальное обучение, взрослые
|8 ч.
|8800 за курс
|Обучение по Skype, взрослые
|5 ч.
|8000 за курс
|Французский, испанский, немецкий, итальянский в мини-группе, взрослые
|12 ч.
|4650 за курс
|Английский разговорный клуб с носителем, школьники
|12 ч.
|4650 за курс
|Нескучная английская грамматика, школьники
|12 ч.
|4650 за курс
|Комплекс «Клуб + Грамматика», школьники
|12 ч.
|8225 за курс
|Комплекс Cambridge для начинающих, школьники
|12 ч.
|8725 за курс
|Подготовка к ГИА: ЕГЭ и ОГЭ по английскому, школьники
|12 ч.
|8725 за курс
|Индивидуальное обучение, школьники
|4 ч.
|6800 за курс
|Обучение по Skype, школьники
|5 ч.
|8800 за курс
|Общий немецкий, школьники
|12 ч.
|4650 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Мещанский район, метро Сухаревская, ул. Староалексеевская, д.5
|не указано
|Москва, Таганский район, метро Площадь Ильича, Хлебников пер., д.5
|не указано
|Москва, Алексеевский район, метро Алексеевская, Проспект Мира, д. 3, стр. 3
|не указано
|Москва, район Дорогомилово, метро Кутузовская, Кутузовский пр-кт, д.36, стр. 4
|не указано
|Москва, метро Домодедовская, Ореховый б-р, д. 15
|не указано
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