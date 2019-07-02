STAR TALK

Сертификат об окончании курсов
Первый бесплатный урок

Дата основания

2009 г.

Минимальная стоимость

4650 ₽/курс

Кол-во филиалов

5

Средняя стоимость

581 ₽/ак.час
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский в мини-группе, взрослые 16 ч. 5650 за курс
Бизнес английский в мини-группе 16 ч. 7150 за курс
Интенсив «Английский за месяц» в мини-группе, взрослые 32 ч. 13400 за курс
Интерсив «Английский за месяц» индивидуально, взрослые 32 ч. 30250 за курс
Индивидуальное обучение, взрослые 8 ч. 8800 за курс
Обучение по Skype, взрослые 5 ч. 8000 за курс
Французский, испанский, немецкий, итальянский в мини-группе, взрослые 12 ч. 4650 за курс
Английский разговорный клуб с носителем, школьники 12 ч. 4650 за курс
Нескучная английская грамматика, школьники 12 ч. 4650 за курс
Комплекс «Клуб + Грамматика», школьники 12 ч. 8225 за курс
Комплекс Cambridge для начинающих, школьники 12 ч. 8725 за курс
Подготовка к ГИА: ЕГЭ и ОГЭ по английскому, школьники 12 ч. 8725 за курс
Индивидуальное обучение, школьники 4 ч. 6800 за курс
Обучение по Skype, школьники 5 ч. 8800 за курс
Общий немецкий, школьники 12 ч. 4650 за курс

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События и акции

Открытые уроки разговорного и бизнес-английского для взрослых, разговорного английского для школьников
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Филиалы

Адрес График работы
Москва, Мещанский район, метро Сухаревская, ул. Староалексеевская, д.5 не указано Записаться на урок
Москва, Таганский район, метро Площадь Ильича, Хлебников пер., д.5 не указано Записаться на урок
Москва, Алексеевский район, метро Алексеевская, Проспект Мира, д. 3, стр. 3 не указано Записаться на урок
Москва, район Дорогомилово, метро Кутузовская, Кутузовский пр-кт, д.36, стр. 4 не указано Записаться на урок
Москва, метро Домодедовская, Ореховый б-р, д. 15 не указано Записаться на урок

Отзывы

Андрей
3 года назад
В школе большой выбор языков и расписаний для занятий. Отличные преподаватели и хорошая программа

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