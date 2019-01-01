Дата основания
2004 г.
Минимальная стоимость
19900 ₽/курс
Кол-во филиалов
2
Средняя стоимость
828 ₽/ак.час
На протяжении многих лет Курсы Start2Study проводят обучение иностранным языкам в Москве.
Занятия на курсах с преподавателями ведущих вузов Москвы, таких как МГУ, МГЛУ, ВШЭ, МГИМО доступны каждому желающему, после прохождения тестирования. Тестирование проходит абсолютно бесплатно в учебном центре на Мясницкой улице или в Главном здании МГУ.
На курсах существуют группы для слушателей с любым уровнем знания: от "начинающих с нуля" до уверенно владеющих языком.
Занятия в интенсивных группах проходят по другому графику, нежели во время обычного курса английского: 2 или 3 раза в неделю по 2 часа 15 минут (вместо стандартных 1,5 часов). Учебная программа и цены при этом практически на 100% совпадают с обычным курсом. Таким образом, вы усваиваете то же количество материала, что и на общем курсе, но за гораздо меньший срок. Кстати, интенсивы стоят у нас всего от 19900 рублей за курс.
Обратите внимание — это не экспресс-курс английского языка, где вам дадут невыполнимые обещания выучить английский за 3 дня! Наш интенсив — это полноценный курс английского, который мы ускорили за счет частоты занятий.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Интенсивный курс
|24 ч.
|19900 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Красносельский район, метро Лубянка, ул. Мясницкая, д. 11
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
|Москва, undefined, метро Ломоносовский проспект, Ленинские горы, д. 1, МГУ им. М.В. Ломоносова
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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