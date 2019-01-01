На протяжении многих лет Курсы Start2Study проводят обучение иностранным языкам в Москве.



Занятия на курсах с преподавателями ведущих вузов Москвы, таких как МГУ, МГЛУ, ВШЭ, МГИМО доступны каждому желающему, после прохождения тестирования. Тестирование проходит абсолютно бесплатно в учебном центре на Мясницкой улице или в Главном здании МГУ.



На курсах существуют группы для слушателей с любым уровнем знания: от "начинающих с нуля" до уверенно владеющих языком.

Занятия в интенсивных группах проходят по другому графику, нежели во время обычного курса английского: 2 или 3 раза в неделю по 2 часа 15 минут (вместо стандартных 1,5 часов). Учебная программа и цены при этом практически на 100% совпадают с обычным курсом. Таким образом, вы усваиваете то же количество материала, что и на общем курсе, но за гораздо меньший срок. Кстати, интенсивы стоят у нас всего от 19900 рублей за курс.

Обратите внимание — это не экспресс-курс английского языка, где вам дадут невыполнимые обещания выучить английский за 3 дня! Наш интенсив — это полноценный курс английского, который мы ускорили за счет частоты занятий.