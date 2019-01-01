Мы преподаем английский для корпоративных клиентов в здании школы или проводим уроки на выезде. Стоимость обучения может зависеть от выбранного места для уроков. Это связано с большими временными затратами педагогов на проведение выездных консультаций и занятий, а также необходимости длительной подготовки к уроку (сбор и транспортировка необходимого оборудования, книг, подготовка предметов для интерактивных игровых форм обучения).

Корпоративный английский язык в школе Sunny Plus – это: