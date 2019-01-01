Sunny plus

Дата основания

2001 г.

Минимальная стоимость

17600 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

650 ₽/ак.час

Мы преподаем английский для корпоративных клиентов в здании школы или проводим уроки на выезде. Стоимость обучения может зависеть от выбранного места для уроков. Это связано с большими временными затратами педагогов на проведение выездных консультаций и занятий, а также необходимости длительной подготовки к уроку (сбор и транспортировка необходимого оборудования, книг, подготовка предметов для интерактивных игровых форм обучения).

Корпоративный английский язык в школе Sunny Plus – это:

  • гибкий график обучения английскому языку (мы составим расписание, основываясь на индивидуальных предпочтениях каждого студента);
  • заказ и поставка учебных пособий прямо в компанию (книги, видео- и аудиофайлы для повышения восприятия материала);
  • регулярный текущий контроль качества обучения (проведение тестирования и контрольных работ с предоставлением отчета заказчику);
  • выходная сертификация – все учащиеся получат дипломы о прохождении курсов с отметкой о степени обретенных знаний.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 8 ч. 17600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Хорошёвский район, метро Аэропорт, Ленинградский проспект, д.47 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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