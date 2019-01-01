Дата основания
2001 г.
Минимальная стоимость
17600 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
650 ₽/ак.час
Мы преподаем английский для корпоративных клиентов в здании школы или проводим уроки на выезде. Стоимость обучения может зависеть от выбранного места для уроков. Это связано с большими временными затратами педагогов на проведение выездных консультаций и занятий, а также необходимости длительной подготовки к уроку (сбор и транспортировка необходимого оборудования, книг, подготовка предметов для интерактивных игровых форм обучения).
Корпоративный английский язык в школе Sunny Plus – это:
- гибкий график обучения английскому языку (мы составим расписание, основываясь на индивидуальных предпочтениях каждого студента);
- заказ и поставка учебных пособий прямо в компанию (книги, видео- и аудиофайлы для повышения восприятия материала);
- регулярный текущий контроль качества обучения (проведение тестирования и контрольных работ с предоставлением отчета заказчику);
- выходная сертификация – все учащиеся получат дипломы о прохождении курсов с отметкой о степени обретенных знаний.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|8 ч.
|17600 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Хорошёвский район, метро Аэропорт, Ленинградский проспект, д.47
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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