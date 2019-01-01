Дата основания
2002 г.
Минимальная стоимость
18800 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
800 ₽/ак.час
Корпоративное обучение английскому языку - наше основное направление. Благодаря нашим интенсивным тренингам сотрудники крупнейших российских компаний не только свободно говорят на английском, но и добиваются новых высот на международном уровне. Мы готовим специалистов для работы за рубежом и обучаем английскому в таких компаниях, как Лукойл, Роснефть, Кока-Кола, Автоваз, Альфабанк, Еврохим и многих других. Если вы хотите выйти на совершенно другой уровень, открыть для себя новые проекты и просто передать обучение сотрудников в наши руки, то просто оставьте заявку и мы подготовим для вас уникальное предложение.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Курс английского языка для Начинающих ORIENTATION
|32 ч.
|18800 за курс
|Фонетический Тренинг - курс правильного произношения
|20 ч.
|19800 за курс
|3-дневный тренинг делового английского BUSINESS
|40 ч.
|35100 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, район Замоскворечье, метро Павелецкая, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, 1 этаж
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