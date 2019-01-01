Корпоративное обучение английскому языку - наше основное направление. Благодаря нашим интенсивным тренингам сотрудники крупнейших российских компаний не только свободно говорят на английском, но и добиваются новых высот на международном уровне. Мы готовим специалистов для работы за рубежом и обучаем английскому в таких компаниях, как Лукойл, Роснефть, Кока-Кола, Автоваз, Альфабанк, Еврохим и многих других. Если вы хотите выйти на совершенно другой уровень, открыть для себя новые проекты и просто передать обучение сотрудников в наши руки, то просто оставьте заявку и мы подготовим для вас уникальное предложение.