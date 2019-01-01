Свобода Слова

Дата основания

2002 г.

Минимальная стоимость

18800 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

800 ₽/ак.час

Корпоративное обучение английскому языку - наше основное направление. Благодаря нашим интенсивным тренингам сотрудники крупнейших российских компаний не только свободно говорят на английском, но и добиваются новых высот на международном уровне. Мы готовим специалистов для работы за рубежом и обучаем английскому в таких компаниях, как Лукойл, Роснефть, Кока-Кола, Автоваз, Альфабанк, Еврохим и многих других. Если вы хотите выйти на совершенно другой уровень, открыть для себя новые проекты и просто передать обучение сотрудников в наши руки, то просто оставьте заявку и мы подготовим для вас уникальное предложение.

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Курс английского языка для Начинающих ORIENTATION 32 ч. 18800 за курс
Фонетический Тренинг - курс правильного произношения 20 ч. 19800 за курс
3-дневный тренинг делового английского BUSINESS 40 ч. 35100 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Замоскворечье, метро Павелецкая, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, 1 этаж Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!