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Вместе с The BEST легко и интересно: вам будут доступны новейшие технологии обучения, включая интерактивные задания и уроки.
Вы будете общаться с преподавателями-носителями языка и участвовать в обучающих мероприятиях.
Наша школа иностранных языков в Москве — прекрасное место, чтобы изучать английский язык The BEST - школа нового поколения.
УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА 5D-ОБУЧЕНИЯ:
1D ИННОВАЦИОННОСТЬ:
Техническое оснащение кабинетов позволяет использовать мультимедиа вместо учебников, а масштабные проекции создают атмосферу настоящего кинотеатра.
2D ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ:
мини-группы 3-6 человек.
Наиболее эффективны наполняемость групп по результатам международных исследований. Сохраняется индивидуальный подход и максимально присутствует практика языка между друг другом.
3D УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:
Авторская методика, полностью интегрирована со SMART технологиями, соответствует требованиям школьной программой и международному стандарту CAMBRIDGE.
4D ИДЕЙНОСТЬ:
Кабинеты в стиле разных стран, интерактивные путешествия и ожившие герои в процессе изучения английского языка.
5D ПРАКТИЧНОСТЬ:
Язык в повседневной жизни: квесты, спорт, танцы, творчества, кулинария на английском языке для практики языка в естественной среде и снижения уровня стеснения.
Авторская методика обучения, интегрированная в технологии SMART, позволяет достичь 100% вовлечения учеников в изучаемый материал.
Знать английский хочет КАЖДЫЙ.
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|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс английского языка
|16 ч.
|8000 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, район Раменки, метро Раменки, Мичуринский проспект, 19к1
|не указано
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