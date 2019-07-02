The BEST

Дата основания

2016 г.

Минимальная стоимость

8000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

415 ₽/ак.час

Вместе с The BEST легко и интересно: вам будут доступны новейшие технологии обучения, включая интерактивные задания и уроки.
Вы будете общаться с преподавателями-носителями языка и участвовать в обучающих мероприятиях.

Наша школа иностранных языков в Москве — прекрасное место, чтобы изучать английский язык The BEST - школа нового поколения.

УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА 5D-ОБУЧЕНИЯ:

1D ИННОВАЦИОННОСТЬ:
Техническое оснащение кабинетов позволяет использовать мультимедиа вместо учебников, а масштабные проекции создают атмосферу настоящего кинотеатра.

2D ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ:
мини-группы 3-6 человек.
Наиболее эффективны наполняемость групп по результатам международных исследований. Сохраняется индивидуальный подход и максимально присутствует практика языка между друг другом.

3D УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:
Авторская методика, полностью интегрирована со SMART технологиями, соответствует требованиям школьной программой и международному стандарту CAMBRIDGE.

4D ИДЕЙНОСТЬ:
Кабинеты в стиле разных стран, интерактивные путешествия и ожившие герои в процессе изучения английского языка.

5D ПРАКТИЧНОСТЬ:
Язык в повседневной жизни: квесты, спорт, танцы, творчества, кулинария на английском языке для практики языка в естественной среде и снижения уровня стеснения.

Авторская методика обучения, интегрированная в технологии SMART, позволяет достичь 100% вовлечения учеников в изучаемый материал.

Знать английский хочет КАЖДЫЙ.
ЗАПИШИСЬ НА БЕСПЛАТНОЕ ЗАНЯТИЕ ПОКА ЕСТЬ МЕСТА!

Перейти на сайт школы Записаться на урок

Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс английского языка 16 ч. 8000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, район Раменки, метро Раменки, Мичуринский проспект, 19к1 не указано Записаться на урок

Отзывы

Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!

Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!