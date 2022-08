Вместе с The BEST легко и интересно: вам будут доступны новейшие технологии обучения, включая интерактивные задания и уроки.

Вы будете общаться с преподавателями-носителями языка и участвовать в обучающих мероприятиях.



Наша школа иностранных языков в Москве — прекрасное место, чтобы изучать английский язык The BEST - школа нового поколения.



УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА 5D-ОБУЧЕНИЯ:

1D ИННОВАЦИОННОСТЬ:

Техническое оснащение кабинетов позволяет использовать мультимедиа вместо учебников, а масштабные проекции создают атмосферу настоящего кинотеатра.



2D ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ:

мини-группы 3-6 человек.

Наиболее эффективны наполняемость групп по результатам международных исследований. Сохраняется индивидуальный подход и максимально присутствует практика языка между друг другом.



3D УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

Авторская методика, полностью интегрирована со SMART технологиями, соответствует требованиям школьной программой и международному стандарту CAMBRIDGE.



4D ИДЕЙНОСТЬ:

Кабинеты в стиле разных стран, интерактивные путешествия и ожившие герои в процессе изучения английского языка.



5D ПРАКТИЧНОСТЬ:

Язык в повседневной жизни: квесты, спорт, танцы, творчества, кулинария на английском языке для практики языка в естественной среде и снижения уровня стеснения.



Авторская методика обучения, интегрированная в технологии SMART, позволяет достичь 100% вовлечения учеников в изучаемый материал.



