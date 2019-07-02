Tokademy

Дата основания

2018 г.

Минимальная стоимость

5500 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

510 ₽/ак.час
Онлайн-школа английского. Языковые курсы, курсы английского, курсы английского
онлайн, Бизнес-английский, подготовка к экзаменам, марафоны, подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ, выходные на английском, игры на английском.
 
Профессиональные педагоги с опытом более 10 лет и стажировками за рубежом и
носители:
  • Групповые уроки в мини-группах 2 раза в неделю по 2 урока за 4800 рублей в месяц
  • Группы от 4 до 6 человек в разговорном клубе с носителем и педагогом по 300 рублей
  • Групповые занятия в международных группах с педагогами из Великобритании– от 10 уроков в неделю
  • Уникальная методика марафонов для подготовки к экзаменам и исправления пробелов в уже имеющихся знаниях
  • Детский разговорный клуб с носителями и онлайн каникулы
  • Индивидуальные уроки с профессиональными педагогами от 500 рублей.
 
Для всех учеников школы бесплатные опции: чат с педагогом, онлайн игры,
онлайн разговорный клуб, система дополнительных бонусов.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский язык по скайпу 10 ч. 5500 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва не указано Записаться на урок

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