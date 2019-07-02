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Групповые уроки в мини-группах 2 раза в неделю по 2 урока за 4800 рублей в месяц

Группы от 4 до 6 человек в разговорном клубе с носителем и педагогом по 300 рублей

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Уникальная методика марафонов для подготовки к экзаменам и исправления пробелов в уже имеющихся знаниях

Детский разговорный клуб с носителями и онлайн каникулы

Индивидуальные уроки с профессиональными педагогами от 500 рублей.

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