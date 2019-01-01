Дата основания
2004 г.
Минимальная стоимость
14400 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
600 ₽/ак.час
Корпоративное обучение сотрудников иностранным языкам наших клиентов на пользу бизнеса – главное направление нашего частного образовательного учреждения. Подход к обучению компании «ТрансЛинк-Образование» позволяет клиентам оптимизировать бюджет на развитие своих сотрудников и улучшить отношения с международными партнерами.
Для этого мы взяли лучшие традиции и технологии крупнейшего бюро переводов в Восточной Европе «ТрансЛинк»: отраслевой подход к проектам и технологии контроля качества и создали образовательный проект. Такая методика позволяет оптимизировать затраты на корпоративное изучение английского.
Перед началом разработки программы для курсов корпоративного английского языка академический менеджер проводит глубокое интервью совместно с руководителем направления HR или руководителем компании. Это позволяет поставить корректные задачи по обучению.
Только после глубокого изучения потребностей компании специалистами "ТрансЛинк-Образование" формируется курс. Такой подход формирует для компании дополнительное преимущество перед конкурентами в виде высококвалифицированных сотрудников в сжатые сроки и с экономией ресурсов, а специалистам - дополнительный стимул лучше трудиться на благо организации, которая развивает их.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|8 ч.
|14400 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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