Корпоративное обучение сотрудников иностранным языкам наших клиентов на пользу бизнеса – главное направление нашего частного образовательного учреждения. Подход к обучению компании «ТрансЛинк-Образование» позволяет клиентам оптимизировать бюджет на развитие своих сотрудников и улучшить отношения с международными партнерами.

Для этого мы взяли лучшие традиции и технологии крупнейшего бюро переводов в Восточной Европе «ТрансЛинк»: отраслевой подход к проектам и технологии контроля качества и создали образовательный проект. Такая методика позволяет оптимизировать затраты на корпоративное изучение английского.

Перед началом разработки программы для курсов корпоративного английского языка академический менеджер проводит глубокое интервью совместно с руководителем направления HR или руководителем компании. Это позволяет поставить корректные задачи по обучению.

Только после глубокого изучения потребностей компании специалистами "ТрансЛинк-Образование" формируется курс. Такой подход формирует для компании дополнительное преимущество перед конкурентами в виде высококвалифицированных сотрудников в сжатые сроки и с экономией ресурсов, а специалистам - дополнительный стимул лучше трудиться на благо организации, которая развивает их.