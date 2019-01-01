ТрансЛинк-Образование

Дата основания

2004 г.

Минимальная стоимость

14400 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

600 ₽/ак.час

Корпоративное обучение сотрудников иностранным языкам наших клиентов на пользу бизнеса – главное направление нашего частного образовательного учреждения. Подход к обучению компании «ТрансЛинк-Образование» позволяет клиентам оптимизировать бюджет на развитие своих сотрудников и улучшить отношения с международными партнерами.

Для этого мы взяли лучшие традиции и технологии крупнейшего бюро переводов в Восточной Европе «ТрансЛинк»: отраслевой подход к проектам и технологии контроля качества и создали образовательный проект. Такая методика позволяет оптимизировать затраты на корпоративное изучение английского.

Перед началом разработки программы для курсов корпоративного английского языка академический менеджер проводит глубокое интервью совместно с руководителем направления HR или руководителем компании. Это позволяет поставить корректные задачи по обучению.

Только после глубокого изучения потребностей компании специалистами "ТрансЛинк-Образование" формируется курс. Такой подход формирует для компании дополнительное преимущество перед конкурентами в виде высококвалифицированных сотрудников в сжатые сроки и с экономией ресурсов, а специалистам - дополнительный стимул лучше трудиться на благо организации, которая развивает их.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 8 ч. 14400 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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