Uni-Lang

Дата основания

2012 г.

Минимальная стоимость

8000 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

600 ₽/ак.час
ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК/GENERAL ENGLISH ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
 
- Beginner (А1) – первая ступень начального уровня;
- Elementary (A1) – первая ступень начального уровня;
- Pre-Intermediate (A2) – вторая ступень начального уровня;
- Intermediate (В1) – первая ступень среднего уровня;
- Upper-Intermediate (В2) – вторая ступень среднего уровня;
- Advanced (С1) – первая ступень продвинутого уровня;
- Proficiency (C2) – вторая ступень продвинутого уровня.

Индивидуально, в мини-группах по 2 чел., в группах до 6 чел.
Утром, днём или вечером.
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 16 ч. 8000 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Мещанский район, метро Проспект Мира, Пр-т Мира, 42 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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