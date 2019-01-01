Дата основания
2012 г.
Минимальная стоимость
8000 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
600 ₽/ак.час
ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК/GENERAL ENGLISH ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
- Beginner (А1) – первая ступень начального уровня;
- Elementary (A1) – первая ступень начального уровня;
- Pre-Intermediate (A2) – вторая ступень начального уровня;
- Intermediate (В1) – первая ступень среднего уровня;
- Upper-Intermediate (В2) – вторая ступень среднего уровня;
- Advanced (С1) – первая ступень продвинутого уровня;
- Proficiency (C2) – вторая ступень продвинутого уровня.
Индивидуально, в мини-группах по 2 чел., в группах до 6 чел.
Утром, днём или вечером.
- Elementary (A1) – первая ступень начального уровня;
- Pre-Intermediate (A2) – вторая ступень начального уровня;
- Intermediate (В1) – первая ступень среднего уровня;
- Upper-Intermediate (В2) – вторая ступень среднего уровня;
- Advanced (С1) – первая ступень продвинутого уровня;
- Proficiency (C2) – вторая ступень продвинутого уровня.
Индивидуально, в мини-группах по 2 чел., в группах до 6 чел.
Утром, днём или вечером.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|16 ч.
|8000 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, Мещанский район, метро Проспект Мира, Пр-т Мира, 42
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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