ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК/GENERAL ENGLISH ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

- Beginner (А1) – первая ступень начального уровня;

- Elementary (A1) – первая ступень начального уровня;

- Pre-Intermediate (A2) – вторая ступень начального уровня;

- Intermediate (В1) – первая ступень среднего уровня;

- Upper-Intermediate (В2) – вторая ступень среднего уровня;

- Advanced (С1) – первая ступень продвинутого уровня;

- Proficiency (C2) – вторая ступень продвинутого уровня.



Индивидуально, в мини-группах по 2 чел., в группах до 6 чел.

Утром, днём или вечером.