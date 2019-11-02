VikiCenter.ru – центр онлайн изучения иностранных языков посредством таких программ, как Skype, Viber и др.

Мы предлагаем широкий спектр иностранных языков и вот уже 5 лет помогаем каждому желающему изучать английский, немецкий, французский, испанский, итальянский языки.

VikiCenter.ru – команда профессиональных учителей школ и преподавателей вузов, имеющих многолетний опыт преподавания, большой опыт дистанционной подготовки и обучения по Skype в режиме онлайн.

Наша основная задача – помочь Вам получить качественные знания иностранных языков в наиболее комфортных для Вас условиях.

Премущества занятий в VikiCenter.ru :

функциональный и простой в управлении личный кабинет;

поддержка менеджеров с 08:00 до 23:00;

индивидуальная программа, построенная в соответствии с потребностями клиента;

удобное расписание, возможность заниматься по гибкому графику;

занятия проводят только лучшие преподаватели;

пакетное обучение, что значительно снижает стоимость обучения;

в подарок 1 занятие при покупке пакета из 10 уроков

Внимание!

Всю лето у нас действует специальное предложение!





Срок проведения акции: 01.06.20-31.08.20

Заявки на обучение оставляйте на сайте школы, по номеру WhatsApp +7 918 522 8708 и в Скайпе live:flc-v