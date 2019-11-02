Дата основания
2015 г.
Минимальная стоимость
5900 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
470 ₽/ак.час
VikiCenter.ru – центр онлайн изучения иностранных языков посредством таких программ, как Skype, Viber и др.
Мы предлагаем широкий спектр иностранных языков и вот уже 5 лет помогаем каждому желающему изучать английский, немецкий, французский, испанский, итальянский языки.
VikiCenter.ru – команда профессиональных учителей школ и преподавателей вузов, имеющих многолетний опыт преподавания, большой опыт дистанционной подготовки и обучения по Skype в режиме онлайн.
Наша основная задача – помочь Вам получить качественные знания иностранных языков в наиболее комфортных для Вас условиях.
Премущества занятий в VikiCenter.ru :
- функциональный и простой в управлении личный кабинет;
- поддержка менеджеров с 08:00 до 23:00;
- индивидуальная программа, построенная в соответствии с потребностями клиента;
- удобное расписание, возможность заниматься по гибкому графику;
- занятия проводят только лучшие преподаватели;
- пакетное обучение, что значительно снижает стоимость обучения;
- в подарок 1 занятие при покупке пакета из 10 уроков
Внимание!
Всю лето у нас действует специальное предложение!
Срок проведения акции: 01.06.20-31.08.20
Заявки на обучение оставляйте на сайте школы, по номеру WhatsApp +7 918 522 8708 и в Скайпе live:flc-v
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Базовый английский
|10 ч.
|5900 за курс
|Английский для путешествий
|10 ч.
|5900 за курс
|Подготовка к международным экзаменам
|10 ч.
|5900 за курс
|Разговорный курс
|10 ч.
|5900 за курс
|Английский для школьников
|10 ч.
|5900 за курс
|Английский с носителем
|10 ч.
|5900 за курс
События и акции
Hello, summer! Летние скидки на изучение всех языков VikiCenter.ru
Чтобы ваше изучение языка было не только полезным, но и выгодным, мы предлагаем вам скидки, которые действительны все лето!
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, неизвестно, метро неизвестно, неизвестно
|8:00 до 22:00 мск.
Отзывы
Snup
2 ноября 2019 | 18:25
Отличная школа, индивидуальный и внимательный подход к каждому ученику, квалифицированные преподаватели с большим опытом и желанием научить, интересная подача материала. В общем, я довольна и всем рекомендую!
perminova77
2 ноября 2019 | 20:25
Всем привет! Наша дочка Марина занимается английским в этом центре, мы безумно счастливы, что нашли его, потому что здесь очень хорошие преподаватели, прекрасные менеджеры и очень выгодный цены. Желаем процветания и развития Вашему уникальному центру, кстати занимаемся у Марины) она еще и французский язык преподает, хотим со следующего года начать. Рекомендуем!
Helena
3 ноября 2019 | 14:36
Выбрала для себя разговорный курс, а затем английский с носителем (спасибо, Клевис, за приятные беседы)) . Порог в общении преодолен и от переписки с заказчиками я перешла к более быстрой связи. Теперь фразы не только в голове, но и на языке), а главное - меня понимают. Рекомендую!. Ребята, вы - супер!)
Vasilisa
5 ноября 2019 | 14:53
Рекомендую всем! Школа Vikicenter очень помогла мне! Был период в моей жизни, когда мне нужно было срочно подтянуть английский язык. Скажем так, знания у меня были, но для работы, которую мне предложили, их катастрофически не хватало. Я обратилась в эту школу и очень счастлива. Профессионалы своего дела! Очень хороший преподаватель Марина помогла мне, вытянула на нужный уровень. После даже брала уроки с носителем, Барйан просто чудо! Сейчас начала изучать испанский для себя, преподавателем Лизой очень довольна. Также спасибо менеджерам за их работу, всегда прийдут на помощь, если нужно)
NataliaAksenova
8 ноября 2019 | 16:59
Смело советую данную школу своим друзьям, знакомым и всем желающим изучать иностранный язык. Моя дочка занимается уже 1,5 года. Результаты значительные. Планируем продолжать и выходить на международные экзамены. Огромная благодарность преподавателям и менеджерам. Развития и процветания замечательной школе!
ev28
11 ноября 2019 | 13:24
Очень хорошая школа с индивидуальным подходом, с напоминаниями о занятиях и адекватными ценами. Я изучаю французский с преподавателем Мариной, очень приятная девушка, обьясняет все понятно, материал выдаёт с удобной мне скоростью и интересно. Мне все нравится, школу рекомендую.
EkaterinaEkaterina
2 декабря 2019 | 16:37
В Викицентр очень хорошо преподают язык, коллектив школы - люди, которые фанатеют от своего дела.
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