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Если бы я знала, что обучение английскому может быть таким интересным….. Знала бы, точно записалась бы в школу Wall Street English раньше, не тратила бы кучу времени на попытки обучения в других местах. Преподаватели здесь классные, есть англоязычные, с ними одно только общение приносит удовольствие, в обычной жизни особо не с кем пообщаться на английском. Причем это общение еще и очень эффективное оказывается, не сравнить с обычным подходом в обычной школе где только в книжку смотришь весь урок и домашку делаешь. Здесь мы вообще будто не учимся, а отдыхаем, (я утрирую конечно но тем не менее) Общаемся, фильмы на английском смотрим, обсуждаем всякие насущные проблемы. Ощущение усталости и перегруженности даже не появляется. При этом я реально замечаю, что уровень знаний стал гораздо выше, в поездках могу уже бегло разговаривать.