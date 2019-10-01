Дата основания
2008 г.
Минимальная стоимость
9500 ₽/курс
Кол-во филиалов
6
Средняя стоимость
700 ₽/ак.час
Wall Street English – международная школа английского языка, которая помогает людям в достижении целей с помощью английского. Вы сможете путешествовать, развиваться, получить должность своей мечты, найти любовь и говорить на языке всего мира!
В нашей школе вас ждет:
— Удобный график занятий. Адаптируете расписание под ритм своей жизни.
— Носители языка. Обучаетесь у преподавателей-носителей языка из разных стран.
— Персональный наставник. Получаете помощь и поддержку на протяжении всего обучения.
— Мероприятия. Практикуете английский в непринужденной атмосфере на вечеринках, мастер-классах и бранчах.
— Онлайн приложение. Учитесь в любое время из любой точки мира.
— Гарантия результата. Получите письменную гарантию результата.
— Проверенная методика обучения. Выучите английский естественным методом - так, как освоили родной язык.
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ВИДЕОФАЙЛ (https://www.youtube.com/watch?v=vOndcaPlBMU&t=1s)
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Курсы английского для начинающих
|32 ч.
|9500 за курс
|Курсы английского для продолжающих
|32 ч.
|9500 за курс
|Разговорный курс
|32 ч.
|9500 за курс
|Английский для путешествий
|32 ч.
|9500 за курс
|Бизнес-английский
|32 ч.
|9500 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Москва, район Раменки, метро Университет, пр-т Вернадского, д. 6, БЦ «Капитолий», эт. 3
|Москва, Хорошёвский район, метро Аэропорт, ул. Викторенко 5/1. БЦ «Виктори Плаза» 5 этаж
|Москва, Мещанский район, метро Проспект Мира, Проспект Мира, д. 33, стр. 1, БЦ «Олимпик Плаза», 6 этаж
|Москва, район Замоскворечье, метро Добрынинская, ул. Коровий Вал, д. 1а, стр. 1, Универмаг Добрынинский, эт. 6
|Москва, Таганский район, метро Таганская, ул. Земляной Вал, д. 75, эт. 2
|Москва, район Арбат, метро Смоленская, Смоленская пл., д. 3, БЦ «Смоленский пассаж», эт. 2
Отзывы
artur
1 октября 2019 | 10:05
В WSE преподают по очень здоровской рабочей методике blended learning method. На занятиях в группах никаких делений на то, что сегодня мы учим только слова, а завтра осваиваем только грамматику. Смешанный метод помог мне комплексно погрузиться в инглиш, чего мне не могли позволить занятия в школе и в университете. А главное, такой метод реально интересен, ведь чем мы взрослее, тем сложнее нам замотивировать себя учиться, поскольку в большинстве случаев сам процесс преподавания и методики скучны. А в WSE учиться однозначно весело, и не успеваешь оглянуться, как уже свободно общаешься на английском!
id509198242
3 октября 2019 | 13:04
Очень удобно здесь подстроить обучение под себя, особенно это ценишь, когда работаешь полный рабочий день 5/2. Домашние задания и интерактивные уроки можно проходить онлайн как дома, так в учебном центре. Но по собственному опыту рекомендую даже домашнюю работу делать в школе, потому что там в компьютерных классах дежурят преподаватели, которые всегда вам разъясняет непонятные моменты, так на мой взгляд гораздо эффективнее усваивать язык – сразу и без ошибок
id318967717
15 октября 2019 | 12:11
До сих пор не верю, что я теперь свободно общаюсь даже с носителями языка) И все благодаря Wall Street English. В школу пришел с непреодоленным языковым барьером, в беседах терялся, просто катастрофа. Когда дело дошло до практических занятий, оказалось, что состав в группах у нас постоянно меняется, и преподаватели тоже. Только прикиньте, как я поначалу запаниковал)) Но как оказалось в дальнейшем, постоянная практика общения с разными людьми очень помогла мне быстро преодолеть языковой барьер, плюс преподаватели меня очень поддерживали и вселяли уверенность. СПАСИБО!
risha
23 октября 2019 | 14:25
Я занимаюсь в школе на Таганке, нашла филиал прямо рядом с работой, чтобы после нее иногда ходить на занятия. Расписание здесь гибкое, язык изучается непринужденно в собственном темпе, а интерактивные задания в электронном учебники можно выполнять либо дома, либо в школе в компьютерных классах. В школу приходишь только на живые занятия на закрепление грамматики, разговорного и на зачет для перехода на следующий уровень. Причем в те дни, которые ты выбираешь. Очень комфортное обучение
ascam
25 октября 2019 | 13:32
Бесконечно благодарен преподавателям Wall street English за то что даже меня, отъявленного ленятяя, смогли замотивировать точить английский до С1)) Сейчас до сих пор не верю, что смог так выучить иностранный, до сих пор иногда сам перед собой в шоке, что сериальчики без переводов и даже субтитров смотрю и все понимаю) Плюс младшему брату, который в школе учится, с домашкой помогаю) Крутяк же
Alinochka
1 ноября 2019 | 16:35
Мне все очень нравится - и преподаватели, и интерьер. Занималась до этого еще в двух других школах, есть с чем сравнить. Это касается как преподавателей, так и атмосферы на занятиях. С удовольствием продолжу обучение. Wall Street рекомендую!
Slava
11 ноября 2019 | 17:01
Очень благодарен этой школе Wall Street English за прекрасную атмосферу на занятиях и быстрые результаты в изучении английского. Рекомендую ее своим друзьям.
VladislavI
19 ноября 2019 | 18:15
Достиг хороших результатов уже за 3 месяца обучения. Буду продолжать дальше
Martin
19 ноября 2019 | 22:52
В этой школе занимаюсь с лета, лично для меня здесь было много нового. Программа, по которой учат преподаватели, очень насыщенная. Материал подается интересно. Мне был важен результат, и я его получаю. Я благодарен школе Wall Street English за полученные знания и знакомства с новыми и интересными людьми.
Milena_H
25 ноября 2019 | 21:56
Если бы я знала, что обучение английскому может быть таким интересным….. Знала бы, точно записалась бы в школу Wall Street English раньше, не тратила бы кучу времени на попытки обучения в других местах. Преподаватели здесь классные, есть англоязычные, с ними одно только общение приносит удовольствие, в обычной жизни особо не с кем пообщаться на английском. Причем это общение еще и очень эффективное оказывается, не сравнить с обычным подходом в обычной школе где только в книжку смотришь весь урок и домашку делаешь. Здесь мы вообще будто не учимся, а отдыхаем, (я утрирую конечно но тем не менее) Общаемся, фильмы на английском смотрим, обсуждаем всякие насущные проблемы. Ощущение усталости и перегруженности даже не появляется. При этом я реально замечаю, что уровень знаний стал гораздо выше, в поездках могу уже бегло разговаривать.
KristinaLipina
2 декабря 2019 | 16:30
Хорошие результаты в короткие строки. Рекомендую Wall Street English
Lex
5 декабря 2019 | 20:37
Занимаюсь в школе на Добрынинской недолго, прошел до третей ступени. Сейчас жена тоже пошла сюда же, чтоб не отставать) Занятия проходят интересно, особенно complementary class. Это настоящая школа, здесь реально не просто выучить язык, а понять его и научится на нем думать, считаю, что это очень важно. Из преподавателей нравится Дилан , очень позитивный педагог) Другие тоже все хорошие, но этот прям импонирует.
Nata-li
6 декабря 2019 | 18:47
А мне нужно было выучить английский за короткое время, ну, хотя бы понимать, о чем идет речь, а пришла почти с нуля. Эта школа английского своими уроками онлайн меня зацепила, и тем, что на урок в школу могу приходить, когда мне удобно, подстраиваться не нужно специально. Плюс, можно приходить в любой филиал, независимо от того, с кем договор заключала.
Anna-Sav
6 декабря 2019 | 19:14
Оказалось, что английский не так тяжел и страшен, каким он мне раньше казался. В эту школу меня привел друг, у него на тот момент уровень уже был высокий, а я пришла к новичкам. Пока нравится все
Boris
22 декабря 2019 | 15:20
Занимаюсь в Wall Street English в филиале на Смоленской. Мультимедиа занятия хорошее дело. Но social club я просто обожаю. Это даже не занятие, а клуб по интересам) Ребята веселые, темы разные. А то раньше занимался в другой школе. Мы там все время только грамматику учили. А как можно научится писать, если ты вообще не понимаешь что за каракули перед тобой. Мне деловую переписку не писать. Поэтому всегда нравится с Монти разговаривать. Знаете как бывает… в голове такой умный и диалоги составляешь) А как спросят тебя так два слова связать не можешь. В общем иду на waystage)
Vasiliy
30 декабря 2019 | 16:16
Центр иностранных языков Wall Street English неприятно удивил: преподаватели не придерживаются выставленной программы, результаты не ощущаются. Вероятно, недостаточный профессиональный уровень.
Marisa
30 декабря 2019 | 21:28
Случайно нашла в интернете курсы английского wall street english, отзывы почитала. осталась без работы недавно. перед тем как устроиться на новую решила подтянуть английский. позвонила, узнала все, ну и записалась. английский я учила последний раз в институте, поэтому были кое какие сложности. записала в школу на смоленской площали. мне там от дома недалеко. благодаря александру и джеймсу я начала постепенно, но уверенно учить грамматику. произношение тоже явно стало лучше. оказывается английский совсем не нудный) скоро буду сдавать энкаунтер и перейду на upper waystage!
Anna-Banana
27 января 2020 | 22:01
Давно работаю фрилансером, и тут вдруг пришла идея освоить и иностранные сайты. Соответственно язык надо было учить. Дизайнер-то везде нужен. Муж одобрил, даже спонсировал. Записалась в Wall Street English. Мы тут недалеко живем на Таганской. Начала учиться далеко не с первой ступени, база была, пошла сразу на waystage) Учиться нравится. У нас в группе все одного уровня, когда занятие в школе. Так что чувствую себя комфортно. Учеба ненавязчивая в самом деле. Занимаюсь онлайн с планшета если есть время. Тут узнаешь много нового, но и информацией не перегружаешься. В меру, короче. Все в меру и в свое время)
Iren
19 февраля 2020 | 19:09
Хочу выразить слова благодарности учителям и тьюторам школы! Помогли мне выучить английский практически с нуля. Я думала, что в моем возрасте это нереально. Но оказалось, что все возможно. Понравилось то, что не пришлось ждать пока сформируется группа. Можно было приступать к занятиям сразу. Жалко, что школа не работает с детьми.Хотела водить сюда с собой сына. А так пришлось нанимать ему репетитора дополнительно! А меня в школе в целом все устраивает. Мультимедиа занятия позволяют много времени сэкономить.
Mila
27 февраля 2020 | 19:57
Просто крутая школа Wall Street English. Я хожу на Проспекте Мира.Там она в бц Олимпия Плаза. Порадовало то, что занятия онлайн делать нужно, а потом записываться в школу. На школьных занятиях собираются в группе только ребята с одинаковым уровнем знаний. Это плюс. Не чувствую себя хуже всех, как было в унике. Здесь нет привязки к школе, выбирать можно любую. Хотя я этой возможностью пока не воспользовалась, но сама по себе задумка нравится. Я на ступени Survival пока.
Valencia
25 марта 2020 | 23:17
Мой английский честное слово оставлял желать лучшего! Это я поняла, когда пришла на занятия в WSE на Добрынинской. Поначалу испугалась, что придется очень много заниматься, что я снова пройду все круги ада школьной жизни)) И что буду чувствовать себя некомфортно. Но ощущение неловкости быстро прошло, потому что преподаватели все понимающие и извините адекватные! Не получается сдать энкаунтер, они готовы снова все разъяснить и помочь понять материал на advising session. Занимаюсь с удовольствием, результаты есть. поэтому если вам тоже нужен английский, то присоединяйтесь к нам!
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