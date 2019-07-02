Языковой центр "Евразия"

Дата основания

2004 г.

Минимальная стоимость

7200 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

600 ₽/ак.час

«ЕврАзия» – это не просто школа иностранных языков, мы являемся языковым центром полного цикла. Филиалы в разных районах Москвы в шаговой доступности от метро, партнёрские отношения со школами в десятках стран мира, рекомендации от зарубежных организаций: мы гордимся тем, чего удалось достигнуть – и мы рады, что можем предложить Вам лучшие курсы иностранных языков в столице!

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для начинающих 12 ч. 7200 за курс
Интенсивный курс английского 24 ч. 10200 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Москва, Басманный район, метро Чкаловская, Подсосенский переулок, дом 22 не указано Записаться на урок

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