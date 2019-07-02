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«ЕврАзия» – это не просто школа иностранных языков, мы являемся языковым центром полного цикла. Филиалы в разных районах Москвы в шаговой доступности от метро, партнёрские отношения со школами в десятках стран мира, рекомендации от зарубежных организаций: мы гордимся тем, чего удалось достигнуть – и мы рады, что можем предложить Вам лучшие курсы иностранных языков в столице!
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для начинающих
|12 ч.
|7200 за курс
|Интенсивный курс английского
|24 ч.
|10200 за курс
|Адрес
|График работы
|Москва, Басманный район, метро Чкаловская, Подсосенский переулок, дом 22
|не указано
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