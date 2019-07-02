«ЕврАзия» – это не просто школа иностранных языков, мы являемся языковым центром полного цикла. Филиалы в разных районах Москвы в шаговой доступности от метро, партнёрские отношения со школами в десятках стран мира, рекомендации от зарубежных организаций: мы гордимся тем, чего удалось достигнуть – и мы рады, что можем предложить Вам лучшие курсы иностранных языков в столице!