Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
17100 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Мы помогаем людям обретать новую степень свободы, развивая их способности.
Denis' School - международная система школ иностранных языков, занимающая лидирующие позиции на рынках России, Украины, Польши и Китая. Основана в России в 1992 году. Компания создает и совершенствует методики обучения, использует инновационные технологии в управлении образовательными и бизнес-процессами.
Факты о нас:
- Denis’ School – международный холдинг с офисами в России, Украине, Польше и странах СНГ.
- Крупнейший российский холдинг по обучению иностранным языкам
- 25 лет на рынке образовательных услуг
- Более 1500 сертифицированных преподавателей
- Индивидуальный подход к работе с 3200+ компаний
- Уникальные методики обучения для 15 языков
- Обучили более 350.000 человек в 100+ городах проведя более 50.000.000 уроков
- 95% наших учеников успешно проходят экзамены
- 85% учеников переходят на следующий уровень
- Собственные отделы методологии, разработки и программирования
- В нашем университете ежегодно обучаются более 600 преподавателей
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Детский английский
|90 ч.
|17100 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Нижний Новгород, undefined, метро Московская, ул. Советская, 18Б, БЦ "Эсквайр"
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
Отзывы
Еще никто не оставлял отзыв Вы можете оставить отзыв первым!
Чтобы оставить свой отзыв и дать свою оценку пройдите авторизацию на сайте!