Denis' School

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

17100 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Мы помогаем людям обретать новую степень свободы, развивая их способности.

Denis' School - международная система школ иностранных языков, занимающая лидирующие позиции на рынках России, Украины, Польши и Китая. Основана в России в 1992 году. Компания  создает и совершенствует методики обучения, использует инновационные технологии в управлении образовательными и бизнес-процессами.

Факты  о нас:

  • Denis’ School – международный холдинг с офисами в России, Украине, Польше и странах СНГ.
  • Крупнейший российский холдинг по обучению иностранным языкам
  • 25 лет на рынке образовательных услуг
  • Более 1500 сертифицированных преподавателей
  • Индивидуальный подход к работе с 3200+ компаний
  • Уникальные методики обучения для 15 языков
  • Обучили более 350.000 человек в 100+ городах проведя более 50.000.000 уроков
  • 95% наших учеников успешно проходят экзамены
  • 85% учеников переходят на следующий уровень
  • Собственные отделы методологии, разработки и программирования
  •  В нашем университете ежегодно обучаются более 600 преподавателей
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Детский английский 90 ч. 17100 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Нижний Новгород, undefined, метро Московская, ул. Советская, 18Б, БЦ "Эсквайр" ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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