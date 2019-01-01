Мы помогаем людям обретать новую степень свободы, развивая их способности.

Denis' School - международная система школ иностранных языков, занимающая лидирующие позиции на рынках России, Украины, Польши и Китая. Основана в России в 1992 году. Компания создает и совершенствует методики обучения, использует инновационные технологии в управлении образовательными и бизнес-процессами.

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