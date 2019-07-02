English School

Бесплатное тестирование
Пробное занятие - бесплатно

Дата основания

2014 г.

Минимальная стоимость

275 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

8 ₽/ак.час

Englishschool предлагает разнообразные учебные программы иностранных языков и английского языка в частности: BusinessEnglish, GeneralEnglish, раннее обучение английскому языку для детей старше 2 лет; а также подготовка к международным экзаменам, ГИА и ЕГЭ; корпоративное обучение иностранным языкам, программы-интенсив, обучение китайскому языку с русскоговорящим носителем языка.

  • Для детей от 2 до 6 лет
  • Курсы иностранных языков для детей от 7 до 10 лет
  • Курсы иностранных языков для детей от 10 до 15 лет
  • Курсы иностранных языков для взрослых
  • Программа делового английского языка
  • Подготовка к международным экзаменам
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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Английский для детей 1 ч. 275 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Нижний Новгород, метро Горьковская, ул.Родионова, 193 не указано Записаться на урок

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