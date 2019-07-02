Englishschool предлагает разнообразные учебные программы иностранных языков и английского языка в частности: BusinessEnglish, GeneralEnglish, раннее обучение английскому языку для детей старше 2 лет; а также подготовка к международным экзаменам, ГИА и ЕГЭ; корпоративное обучение иностранным языкам, программы-интенсив, обучение китайскому языку с русскоговорящим носителем языка.

Для детей от 2 до 6 лет

Курсы иностранных языков для детей от 7 до 10 лет

Курсы иностранных языков для детей от 10 до 15 лет

Курсы иностранных языков для взрослых

Программа делового английского языка

Подготовка к международным экзаменам