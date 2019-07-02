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Englishschool предлагает разнообразные учебные программы иностранных языков и английского языка в частности: BusinessEnglish, GeneralEnglish, раннее обучение английскому языку для детей старше 2 лет; а также подготовка к международным экзаменам, ГИА и ЕГЭ; корпоративное обучение иностранным языкам, программы-интенсив, обучение китайскому языку с русскоговорящим носителем языка.
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Английский для детей
|1 ч.
|275 за курс
|Адрес
|График работы
|Нижний Новгород, метро Горьковская, ул.Родионова, 193
|не указано
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