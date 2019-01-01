Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
21725 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Ваша компания выходит на международный уровень, а сотрудники по-прежнему владеют английским на уровне чтения и перевода со словарем? Школа мирового уровня Лэнгвидж Пик предлагает корпоративное обучение английскому языку в Нижнем Новгороде по специальной методике. Сотрудники вашей фирмы смогут свободно общаться на иностранном как на своем родном языке.
Изучение английского языка в языковой школе проводится по схеме: «Слушаю – Понимаю – Говорю – Читаю – Пишу». Занятия проходят в такой последовательности:
- Знакомство с новой грамматикой и лексикой на слух. Усвоение полученной информации с помощью диалога, что позволяет добиться слухового восприятия.
- Выполнение речевых упражнений для формирования навыка самостоятельного говорения.
- Знакомство с печатным текстом и письменная отработка материала, что позволяет закрепить полученные ранее навыки говорения.
Такая последовательность изучения материала способствует тому, что человек навсегда запоминает его и никогда не теряет полученные навыки даже через много лет. Сотрудники компании смогут общаться друг с другом и с клиентами свободно и непринужденно.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Корпоративный английский
|75 ч.
|21725 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Нижний Новгород, undefined, метро Горьковская, Варварская, 40
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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