Ваша компания выходит на международный уровень, а сотрудники по-прежнему владеют английским на уровне чтения и перевода со словарем? Школа мирового уровня Лэнгвидж Пик предлагает корпоративное обучение английскому языку в Нижнем Новгороде по специальной методике. Сотрудники вашей фирмы смогут свободно общаться на иностранном как на своем родном языке.

Изучение английского языка в языковой школе проводится по схеме: «Слушаю – Понимаю – Говорю – Читаю – Пишу». Занятия проходят в такой последовательности:

Знакомство с новой грамматикой и лексикой на слух. Усвоение полученной информации с помощью диалога, что позволяет добиться слухового восприятия. Выполнение речевых упражнений для формирования навыка самостоятельного говорения. Знакомство с печатным текстом и письменная отработка материала, что позволяет закрепить полученные ранее навыки говорения.

Такая последовательность изучения материала способствует тому, что человек навсегда запоминает его и никогда не теряет полученные навыки даже через много лет. Сотрудники компании смогут общаться друг с другом и с клиентами свободно и непринужденно.