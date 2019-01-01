Лэнгвидж Пик

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

21725 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Ваша компания выходит на международный уровень, а сотрудники по-прежнему владеют английским на уровне чтения и перевода со словарем? Школа мирового уровня Лэнгвидж Пик предлагает корпоративное обучение английскому языку в Нижнем Новгороде по специальной методике. Сотрудники вашей фирмы смогут свободно общаться на иностранном как на своем родном языке.

Изучение английского языка в языковой школе проводится по схеме: «Слушаю – Понимаю – Говорю – Читаю – Пишу». Занятия проходят в такой последовательности:

  1. Знакомство с новой грамматикой и лексикой на слух. Усвоение полученной информации с помощью диалога, что позволяет добиться слухового восприятия.
  2. Выполнение речевых упражнений для формирования навыка самостоятельного говорения.
  3. Знакомство с печатным текстом и письменная отработка материала, что позволяет закрепить полученные ранее навыки говорения.

Такая последовательность изучения материала способствует тому, что человек навсегда запоминает его и никогда не теряет полученные навыки даже через много лет. Сотрудники компании смогут общаться друг с другом и с клиентами свободно и непринужденно.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Корпоративный английский 75 ч. 21725 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Нижний Новгород, undefined, метро Горьковская, Варварская, 40 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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