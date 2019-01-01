Мастеркласс

Дата основания

- г.

Минимальная стоимость

30600 ₽/курс

Кол-во филиалов

1

Средняя стоимость

- ₽/ак.час

Основной принцип нашей работы - коммуникативный подход к обучению иностранному языку. Это означает, что учебный процесс максимально приближен к реальным условиям общения. Новейшие британские учебники представляют материал в удобной и доступной форме - вы будете запоминать слова легче и быстрее, а грамматика не будет казаться слишком сложной. 

Мы уделяем равное внимание всем видам общения - устной речи, восприятию на слух, чтению и письму. Учебные задания максимально приближены к реальным ситуациям и мотивируют вас заниматься эффективно и с удовольствием.

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Услуги и цены

Услуга Длительность Цена
Общий курс 100 ч. 30600 за курс

Филиалы

Адрес График работы
Нижний Новгород, undefined, метро Горьковская, ул. Новая, д. 32, оф. № 5 ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00 Записаться на урок

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