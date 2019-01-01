Основной принцип нашей работы - коммуникативный подход к обучению иностранному языку. Это означает, что учебный процесс максимально приближен к реальным условиям общения. Новейшие британские учебники представляют материал в удобной и доступной форме - вы будете запоминать слова легче и быстрее, а грамматика не будет казаться слишком сложной.

Мы уделяем равное внимание всем видам общения - устной речи, восприятию на слух, чтению и письму. Учебные задания максимально приближены к реальным ситуациям и мотивируют вас заниматься эффективно и с удовольствием.