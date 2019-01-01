Дата основания
- г.
Минимальная стоимость
30600 ₽/курс
Кол-во филиалов
1
Средняя стоимость
- ₽/ак.час
Основной принцип нашей работы - коммуникативный подход к обучению иностранному языку. Это означает, что учебный процесс максимально приближен к реальным условиям общения. Новейшие британские учебники представляют материал в удобной и доступной форме - вы будете запоминать слова легче и быстрее, а грамматика не будет казаться слишком сложной.
Мы уделяем равное внимание всем видам общения - устной речи, восприятию на слух, чтению и письму. Учебные задания максимально приближены к реальным ситуациям и мотивируют вас заниматься эффективно и с удовольствием.
Услуги и цены
|Услуга
|Длительность
|Цена
|Общий курс
|100 ч.
|30600 за курс
Филиалы
|Адрес
|График работы
|Нижний Новгород, undefined, метро Горьковская, ул. Новая, д. 32, оф. № 5
|ПН - ПТ: 9:00 - 21:30 Суббота: 10:00 - 19:00
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