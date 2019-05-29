Если вы думали, что уж с союзами-то точно не будет проблем, то вы ошибались. Вы посмотрите, как они коварны, как норовят всех запутать. Проверьте, как легко вы сможете разобраться с этим частями речи.
Тест
Хорошо ли вы знаете союзы английского?
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Автор: Ирина Столбовская
Дата публикации: 29 мая 2019 | 11:01
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C.
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