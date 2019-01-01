Тесты по грамматике английского языка
Грамматические тесты по английскому языку с ответами
6 минут
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Косвенная речь
Косвенная речь (Reported Speech / Reporting Questions / Sequence of Tenses)
6 минут
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Условные предложения первого типа
Условные предложения первого типа (First Conditional). Part 1
5 минут
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Условные предложения второго типа часть 1
Условные предложения второго типа (Second Conditional). Part 1
6 минут
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Условные предложения второго типа часть 2
Условные предложения второго типа (Second Conditional). Part 2
5 минут
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Условные предложения первого типа часть 2
Условные предложения первого типа (First Conditional). Part 2
5 минут
1560
Условные предложения второго типа часть 3
Условные предложения второго типа (Second Conditional). Part 3
4 минуты
1881
Хорошо ли вы знаете союзы английского?
Если вы думали, что уж с союзами-то точно не будет проблем, то вы ошибались. Вы посмотрите, как они коварны, как норовят всех запутать.
4 минуты
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Хорошо ли вы знаете времена английского глагола?
Узнайте, хорошо ли вы разбираетесь в английских временах.
4 минуты
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Времена в английском языке
Времена в английском языке - та еще головная боль. Но раз уж без них никуда, придется постараться
3 минуты
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Конструкция "there is/there are" в английском языке
Конструкция there is/there are в английском языке, ее использование
3 минуты
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Глаголы и окончание "ing"
Узнайте, правильно ли вы используете окончание "ing"в английских глаголах
5 минут
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Модальные глаголы и их заменители
Проверьте себя на знание модальных глаголов и их эквивалентов
2 минуты
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Залоги в английском
Тест на знание правил использования действительного и страдательного залогов в английском
6 минут
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Артикли в устойчивых выражениях
Проверьте себя на заниние правил употребления артиклей в устойчивых выражениях английского языка