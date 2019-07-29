Времена в английском языке - та еще головная боль. Но раз уж без них никуда, придется постараться.
Попробуйте тут поставить глагол в нужном времени, исходя из контекста.
Автор: Олеся Липилина
Дата публикации: 29 июля 2019 | 11:49
Подробности вопроса
Подробности вопроса
Подробности вопроса
Подробности вопроса
Подробности вопроса
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Времена в английском языке - та еще головная боль. Но раз уж без них никуда, придется постараться.
Попробуйте тут поставить глагол в нужном времени, исходя из контекста.
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