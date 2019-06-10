В английском языке невероятное количество идиом, связанных с самыми разными темами.
Одна из таких тем - цвета.
Попробуйте определить, что значит та или иная “цветная” идиома.
Тест
"Цветные" идиомы
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Автор: Ирина Столбовская
Дата публикации: 10 июня 2019 | 13:16
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A.
Вариант ответа - 1
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B.
Вариант ответа - 2
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C.
Вариант ответа - 3
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D.
Вариант ответа - 4
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