Лексические тесты по английскому языку
Тесты на знание английской лексики
6 минут
2020
Существительные. Тема «Животные и растения»
Существительные. Тема «Животные и растения»
6 минут
6178
Тест на знание лексики. Тема «Путешествие»
Тест на знание лексики. Тема «Путешествие/отдых»
5 минут
2014
Проверьте себя на знание неологизмов английского
Узнайте, правильно ли вы понимаете смысл новых слов в английском языке
5 минут
1513
Тест на знание идиом о странах и национальностях
Тест на знание идиом, связанных со странами и народами
4 минуты
1383
Знаете ли вы, что означают эти идиомы?
Whether the weather, как говорится. Так сложилось, что погода - одна из самых любимых тем у англичан.
4 минуты
1513
"Цветные" идиомы
В английском языке невероятное количество идиом, связанных с самыми разными темами. Одна из таких тем - цвета.
5 минут
1150
Новые слова в английском: проверка на знание
Представьте себя в роли редактора современного словаря и попробуйте определить, о чем шла речь
5 минут
1360
Бленды в английском
Словообразование – одно из самых интересных языковых явлений. Все знают, что можно создать новое слово, присоединив суффикс или приставку. Но можно пойти и другим путем – просто скрестить два слова и посмотреть, что будет. Такие формы называются блендами