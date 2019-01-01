Бленды в английском

Словообразование – одно из самых интересных языковых явлений. Все знают, что можно создать новое слово, присоединив суффикс или приставку. Но можно пойти и другим путем – просто скрестить два слова и посмотреть, что будет. Такие формы называются блендами