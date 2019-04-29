Проверьте себя на знание неологизмов английского

Любой язык очень динамично развивается. Почти каждый день появляются новые слова, которые отражают окружающую нас действительность. Попробуйте разобраться, что означают эти английские неологизмы, чтобы при случае блеснуть интеллектом.
Автор: Ирина Столбовская
Дата публикации: 29 апреля 2019 | 16:37
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Любой язык очень динамично развивается. Почти каждый день появляются новые слова, которые отражают окружающую нас действительность. Попробуйте разобраться, что означают эти английские неологизмы, чтобы при случае блеснуть интеллектом.