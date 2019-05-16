Британцы воспринимают мир совсем не так, как русские или аргентинцы. Стоит
посмотреть только на их идиомы, связанные с другими странами. Попробуйте
разобраться, какими характеристиками наделяют англичане своих соседей в мире.
Тест
Тест на знание идиом о странах и национальностях
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Автор: Ирина Столбовская
Дата публикации: 16 мая 2019 | 11:47
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A.
Вариант ответа - 1
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B.
Вариант ответа - 2
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C.
Вариант ответа - 3
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D.
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