Уровень словарного запаса в английском определяет уровень владения языком в целом. Чем больше слов вы знаете, тем больше шанс понимать носителя и быть понятым. Давайте проверим?
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Автор: Олеся Липилина
Дата публикации: 15 августа 2019 | 11:32
Подробности вопроса
Подробности вопроса
Подробности вопроса
Подробности вопроса
Подробности вопроса
описание
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Уровень словарного запаса в английском определяет уровень владения языком в целом. Чем больше слов вы знаете, тем больше шанс понимать носителя и быть понятым. Давайте проверим?
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