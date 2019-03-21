Эта статья посвящена тому, как эффективно учить английский язык. Начну с малоизвестного факта, который необходимо знать, что разговорный английский состоит из 3 000 слов, бизнес английский из 7 000 и академический – 10 000 слов. Конечно, цифры приблизительные, но они дают представление о том, куда вы направляетесь, и сколько сил вам надо будет на это потратить.

Начнем с целей. Представьте себе, что вы выходите из дома, и идете туда, не зная, куда, чтобы придти куда-то, не зная зачем. Именно в таком положении находится человек, который изучает английский, не представляя себе, где и как он его будет использовать. Несомненно, существует базовый уровень, который изучают все. Для начала определимся, что такое начальный/базовый уровень английского языка и как правильно его освоить.

Представьте себе, что вы учитесь плавать, не подходя к воде. Все ваши уроки проходят в кабинете, и инструктор подробно объясняет технику плавания. Когда вы придете к водоему, что будете чувствовать? Именно так ощущают себя люди, которые годами изучают грамматику, слова, структуры, переводят тексты. А когда надо говорить, они не знают, что им делать. Это самая распространенная ситуация в России, и только диву даешься, зачем столько времени мучают детей в школе правилами, так никогда не дав им возможности попробовать применить их на практике.

Современные коммуникативные методики, разработанные в Великобритании, и применяющиеся во всем мире, в России в основном изучают на курсах и с репетиторами. Когда вы приходите к репетитору с целью изучить разговорный английский , всегда приходится начинать с нуля. Потому что разговорный язык – это живое общение. И живое общение часто начинается с фраз: Привет, как дела, откуда вы родом, как вам у нас нравится и т.д. И все эти фразы надо проговорить, послушать ответы, попробовать разные варианты. Поэтому нет никакой разницы, учили вы в школе и институте английский, или не учили. Все равно начинаем с нуля.

Итак, базовый курс включает в себя постановку беглой устной речи, понимание речи собеседника, письменного английского, и главное, в ваше сознание закладываются с помощью «drills»- «дриллов» (проработка грамматической структуры в разных ситуациях) структурные особенности языка, которые остаются у вас на подкорке и на языке! Язык во рту тоже имеет память! Как имеют память руки, ноги... Все, кто играл на музыкальных инструментах, или катался на коньках, бросил, а через некоторое время попробовал опять, знает, о чем идет речь. Ваши мышцы непроизвольно начинают вспоминать все, что знали раньше. Вам кажется, что уже ничего не умеете, ан нет, оказывается, многое вы помните на уровне подсознания и оказывается, что можете играть и кататься. То же и с английским. На уроке разговор ведет учитель, но поскольку вас постепенно проводят по всем языковым лабиринтам, причем несколько раз, то в будущем вы уже сами сможете ехать по знакомой дороге.

Эти особенности психики и памяти хорошо известны современным разработчикам учебников, таких как, например, «Headway».

Но вернемся к базовому английскому. Как долго надо учиться, и что вы будете знать? Лично я под базовым английским понимаю разговорный + письменный английский, который необходим человеку в заграничной поездке, простой деловой переписке по известной тематике, общению на бытовом уровне на бытовые темы с носителями языка. Это значит, что в наиболее распространенных жизненных ситуациях Вы будете знать, что сказать. Но это не значит, что Вы сможете выразить оттенки своих чувств или выразить восприятие Вами мира во всей его красоте и сложности. Об этом просто забудьте до более продвинутых этапов. У Вас не получится выражаться с красноречием Пушкина, а получиться узнать и понять, рассказать и донести необходимую информацию. Все! Обычно обучение занимает от года до двух. Но все зависит от частоты занятий, количества уроков и выполнения вами домашнего задания.

На самом деле, для большинства людей такого уровня владения языком достаточно для получения работы «со знанием английского языка» или туристических поездок.

Дальнейшие этапы изучения языка надо представлять себе как можно яснее. От ясности на данном этапе зависит эффективность дальнейшего обучения, а значит и правильное расходование ресурсов – денег и времени. Поэтому определитесь, зачем вы учитесь. Дело в том, что ОГРОМНОЕ значение имеет не грамматика, а понимание менталитета собеседника + знание определенных терминов и тематика работы.

сли Вы занимаетесь экономикой, учите экономические фразеологизмы, пополняйте словарный запас словосочетаниями именно этой тематики. В английском языке каждое слово, как правило, имеет много значений. И применяются слова в определенных контекстных сочетаниях тоже в зависимости от сферы описываемой деятельности. Совершенно бесполезно учить бизнес английский, если Ваша работа в области спорта. Если Вы юрист – учите юридический английский, начиная с третьего уровня, т.е. с уровня pre-intermediate. Если Вы будете работать с техникой – изучайте технический английский в узкой области, которая вам нужна. И не только письменный, но одновременно и устный! Иначе Вы просто не сможете потом его применять.

Не стремитесь объять необъятное и изучить язык на уровне знаний переводчика. Получить подобные знания, умение выражать нюансы, оттенки ваших чувств, точно формулировать мысли, отражающие вашу индивидуальность во всей красе и во многих сферах – займет у вас годы обучения и много сил. Если есть желание и время – постепенно можно переходить от одной сферы в другую, добавляя в копилку своих знаний новые и новые. Но если ни времени, ни сил, ни желания нет – тогда идите по кратчайшему пути, который даст вам нужный результат. Выберете профессиональную сферу и на ней сфокусируйте внимание: разговор + чтение + письмо. Можно добавить перевод на русский. Но это – отдельная тема для еще одной статьи о том, как учиться, чтобы стать хорошим переводчиком.

Еще один очень важный момент при изучении языка – Вы должны прекратить переводить с русского на английский и обратно. Да, это неприятно, обходиться тем небольшим словарным запасом, который у вас есть на английском. Но только так и можно освоить язык интенсивно и быстро. Забудьте о русском, садясь заниматься английским. Совсем! Придется постараться и приучить себя к этому, как детей приучают чистить зубы. Выкиньте привычку переводить с русского на английский, когда хотите что-то сказать. Она вам только мешает. Никогда и ничто не переводится дословно. Это просто неправильно и невозможно. Поэтому какие бы слова на русском вы ни придумали, не зная точного контекстного значения (а вы его знать не можете, и ни один словарь вам не поможет), перевести у вас не получится. А значит, никогда не заговорите! Научитесь пользоваться тем небольшим словарным запасом английских слов, который у вас есть на данный момент и стройте предложения сразу на английском! Ваша цель – верно передать информацию, а не поделиться душевным жаром. Я понимаю – хочется. Но для душевного жара остаются жесты: язык тела не менее важен в разговоре, чем слова. Тоже касается общей эрудиции и умения понимать людей просто по-человечески. Именно в этом случае вы достигните наилучших результатов.

Если долгие годы у Вас все-таки сохранится желание донести до собеседника нюансы – тогда Вам прямая дорога в профессию переводчик. Не ставьте себе завышенных целей. И все будет очень хорошо!