Каждый, кто начинает учить английский, хочет отделаться малой кровью: выучить английский быстро и без особых усилий.

Конечно, чудес не бывает. Всякий результат должен быть оплачен упорным трудом.

Но, как и в любом другом деле, есть небольшие хитрости, которые помогут вам освоить английский быстрее, а процесс сделать в разы интересней.

Главное при изучении любого языка - это создать атмосферу максимального погружения в него.

«Как этого добиться?» - спросите вы.

Вот несколько эффективных лайфхаков, которые пригодятся как новичку, так и знатоку.

Life hack number 1

Самый увлекательный способ запомнить полезную, разговорную лексику и новые слова - это просмотр фильмов, сериалов, программ и передач на английском.

Берите ручку, тетрадь и буквально ловите каждое слово говорящего. Такой способ сделает процесс изучения языка интересным и максимально действенным.

Впоследствии каждое выражение будет неизбежно ассоциироваться с определенным эпизодом фильма, героем или гостем программы, а вспоминать необходимую фразу будет намного легче.

Главное подходить к процессу ответственно и прилежно конспектировать основные словосочетания.

Так вы будете тренировать сразу два вида памяти: слуховую и зрительную.

А записи в будущем наверняка пригодятся ещё не раз.

Life hack number

Второй лайфхак придется по душе меломанам.

Ничто не может сравниться по силе с желанием подпевать любимому исполнителю, особенно, если из динамиков звучит любимый трек.

Так, что мешает его выучить? Достаточно найти слова песни (подстрочник) и уделять этому действу 15 минут в день. Учитывая тот факт, что учим мы любимое произведение, результат не заставит себя долго ждать, а слова из песни сохранятся в памяти надолго и сослужат хорошую службу в нужный момент.

Life hack number 3

Третий метод, который может существенно облегчить процесс обучения, это смартфон, а точнее, его опции.

Достаточно изменить язык интерфейса и в вашей копилке моментально появятся новые термины.

Не стоит забывать и о массе действительно полезных приложений, которые можно благополучно скачать на свой гаджет и использовать для изучения нескольких новых слов каждый день.

Life hack number 4

На первых порах снабдите окружающие вас в квартире предметы стикерами с их названием на английском.

Этот способ эффективнее, чем может показаться на первый взгляд.

Сталкиваясь с разноцветными напоминалками несколько раз, в течение дня, вы гарантированно запомните пару - тройку новых слов.

Работает этот лайфхак и в отношении любых новых выражений, которые вы хотите выучить: выпишите их на отдельный листок и повесьте на холодильник.

Каждый раз, открывая дверцу, старайтесь уделить пару минут для того, чтобы прочитать выражения ещё раз.

Life hack number 5

Заучивая новые слова, старайтесь всегда задействовать ассоциативное мышление.

К примеру, английский глагол to lead - идти вперед, вести, руководить, созвучен со словом лидер, которое мы используем в русском языке.

Существительное лидер (a leader) пришло из английского и образовано от глагола to lead с помощью суффикса er.

Лидер - это руководитель, тот, кто руководит.

Проведя такую нехитрую параллель, будет намного легче вспомнить этот глагол и употребить его в предложении.

Life hack number 6

Учите больше двусоставных слов. Двусоставные слова состоят из двух слов одновременно.

Заучивая такое слово вы убиваете сразу трёх зайцев и фактически запоминаете три слова.

Рассмотрим слово a housewife - домохозяйка. Оно состоит из двух слов: house - дом и wife - жена. House + wife = housewife.

Подобных слов в английском очень много.

Life hack number 7

Все новые слова, словосочетания, выражения, старайтесь учить вслух.

Подобный метод хорош тем, что вы тренируете и зрительную, и слуховую память одновременно.

Заученные наизусть стихи, поговорки, пословицы, слова, запоминаются надолго и наверняка всплывут в памяти в нужный момент.

Life hack number 8

Ну и не стоит забывать о живом общении.

Если у вас есть знакомый, родственник или друг, который может похвастаться отличным знанием языка, не пренебрегайте возможностью общения с ним на английском.

Старайтесь перевести все переписки исключительно на иностранный язык и тогда, даже отправляя простую смс, вы будете наращивать уровень своих собственных знаний!

Но, если такого друга нет, попробуйте найти себе так называемого pen friend или, проще говоря, друга по переписке.

Благо сейчас интернет позволяет справится с этой задачей быстро и легко.

Помните, изучение языка - это трудоёмкий, сложный и энергозатратный процесс, который требует усилий.

Но, если вы сможете создать себе благоприятную атмосферу, его изучение превратится в праздник.

Я надеюсь, что эти нехитрые лайфхаки помогут вам достичь успеха в обучении намного быстрее!

Good luck!