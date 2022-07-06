Языковая школы портала Study приглашают взрослых и детей на курсы китайского языка онлайн. У нас учатся люди с любым уровнем владения языком — от новичков до тех, кто уже знает китайский, но хочет улучшить свои навыки. Курсы ведут профессиональные преподаватели, среди которых есть носители языка.
5 причин учить китайский с языковыми школами Study
- Методики обучения для любых уровней. Есть разные программы для новичков и тех, кто уже владеет китайским на любом уровне.
- Квалифицированные педагоги.Преподаватели имеют высокую квалификацию и большой опыт обучения китайскому языку.
- Удобный формат. Уроки проходят онлайн: заниматься можно из любого места и выбирать комфортный график уроков.
- Экономия времени. Занятия на онлайн-курсах структурированы и выстроены по четкому алгоритму: учиться удобно, даже если вы работаете.
- Подготовка к международным экзаменам. Обращайтесь к нам, если хотите успешно сдать экзамен HSK и подготовиться к другим испытаниям.
Почему стоит начать изучать китайский язык
Китайский входит в число самых распространенных языков мира. На сегодняшний день его используют более 1,3 млрд человек. Изучение китайского необходимо не только тем, кто хочет жить в Китае или других странах Азии. Вот несколько причин, почему стоит пройти курсы китайского языка:
- Продвижение по карьерной лестнице. Крупные компании из стран Европы и США уже давно работают с партнерами из Китая. Кроме того, множество предприятий из этой страны занимают лидирующие позиции в различных отраслях и продолжают расти. Знание китайского языка сделает вас более выгодным соискателем и позволит построить успешную карьеру или вывести компанию на мировой рынок, если вы владелец бизнеса.
- Более комфортные путешествия. Если вы знаете китайский язык, то будете уверенно чувствовать себя в поездках, ориентироваться в незнакомых городах и точно не попадете в неприятную ситуацию. Это касается не только Китая, но и других стран, так как язык значительно распространен по всему миру.
- Возможность лучше узнать восточную культуру. Зная язык, вы сможете разобраться в китайской каллиграфии, правильно писать иероглифы, понимать литературу, песни и т.д. Даже базовый уровень позволяет лучше понять культуру Китая. Изучая ее языке оригинала, вы познакомитесь этой страной ближе, чем при использовании источников в переводе.
Рейтинг онлайн-школ и курсов китайского языка
Китайский язык для начинающих
В языковых центрах, представленных на портале Study, есть программы китайского для детей и взрослых, которые только начинают изучать язык. Не стоит переживать, что может быть трудно: даже если сейчас вы не знаете ни слова, мы гарантируем, что после окончания курса вы сможете поддержать диалог, построить базовые и сложные фразы, понять носителя языка.
Такой результат возможен благодаря тому, что уроки ведут опытные преподаватели. Они знают особенности изучения китайского с нуля и используют обучающие языковые программы, разработанные ведущими лингвистами и педагогами.
Уже на первом уроке ученики знакомятся с особенностями написания иероглифов, учат первые слова, тренируются в переводе. На каждом уроке студенты отрабатывают грамматику, произношение, случают аудио с речью носителей языка, смотрят тематические видео. Также преподаватели используют эффективные учебные материалы и пиньинь — запись звуков китайского языка для отработки более правильного произношения.
Большой упор делается на живом общении: учителя стараются, чтобы большую часть урока студенты говорили на китайском. Это способствует более быстрому освоению норм языка и принципов живой разговорной речи.
Курс бизнес-китайского онлайн
Наши языковые центры предлагают учебные программы для тех, кому китайский нужен для работы. На таком курсе нет ничего лишнего: вы получаете только ту информацию, которая действительно пригодится для развития карьеры и бизнеса.
Записывайтесь на онлайн-курс китайского для бизнеса, если хотите:
- Наладить бизнес-отношения с зарубежными партнерами.
- Сотрудничать с компаниями из Китая и других стран.
- Выйти на азиатский рынок и уверенно развивать бизнес.
- Работать с китайскими компаниями напрямую.
- Без словаря общаться с партнерами и производить блестящее впечатление.
В условиях санкций, когда из России уходят многие зарубежные компании, стоит обратить внимание на Китай. Пекин и Москва продолжают активно сотрудничать, поэтому прицел на азиатские страны в качестве бизнес-партнера — наиболее выгодное решение. Разумеется, для этого не обойтись без умения говорить и писать на китайском языке. Записывайтесь на курс бизнес-китайского и сделайте свою компанию крупным игроком на мировом рынке.
Что вы получите, обратившись к нам
- Круглосуточная поддержка. Преподаватели китайского языка и кураторы постоянно на связи. Вы можете обратиться с любым вопросом.
- Обучение в удовольствие. Никаких скучных правил и зубрежки: уроки проходят интересно как для взрослых, так и для детей.
- Обратная связь. Наши педагоги проверяют все домашние задания. На групповых уроках каждый ученик получает максимум внимания.
- Экономия времени и денег. Вам не нужно тратить время на дорогу к репетитору китайского: все уроки в нашей школе проходят онлайн.
- Озвучка носителями. Аудио- и видеоматериалы, отдельные слова и тексты, пиньинь, а также словари озвучивали носители языка.
- Каждый урок адаптирован под разные устройства. Используйте смартфон, планшет, компьютер или ноутбук для просмотра уроков.
Множество положительных отзывов учеников — лучший показатель качества обучения в языковых школах, представленных на портале Study. Обращайтесь к нам, если хотите выучить китайский или любой другой иностранный язык!
Вопрос-ответ
У вас есть курс для взрослых, только начинающих изучать язык?
Разумеется! У в наших центрах учатся взрослые люди с разным уровнем владения языком. Китайский для новичков — один из самых востребованных курсов. Вы сможете освоить язык и максимально быстро заговорить на китайском. Каждый преподаватель лично заинтересован в результате и помогает на каждом этапе обучения.
Выучить иностранный язык может любой человек.
Я хочу изучить китайский, чтобы читать книги, не используя перевод, и вести блог. Стоит ли мне идти на курс?
В наших школах проходят обучение люди, которые интересуются восточной культурой, ведут блоги о путешествиях или работают с китайскими компаниями. Мы поможем достичь свою цель каждому человеку, который обращается к нам.
Я уже изучал китайский, но хочу освежить знания. У вас есть подходящий курс?
Уроки проводятся для людей с любым уровнем владения языком. Для этого используются разные материалы: вам точно не будет скучно.
Сравнение всех школ в одной таблице
Какую бы онлайн школу вы ни выбрали, 100% останетесь довольны. Потому что – это современно, результативно и не крадет ваше время. Не старайтесь экономить на образовании, ведь цена успеха намного ниже цены неудачи.
Цены на онлайн курсы китайского языка
В таблице ниже отражена стоимость курсов китайского языка (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.
Часто задаваемые вопросы
У вас есть курс для взрослых, только начинающих изучать язык?
Разумеется! У в наших центрах учатся взрослые люди с разным уровнем владения языком. Китайский для новичков — один из самых востребованных курсов. Вы сможете освоить язык и максимально быстро заговорить на китайском. Каждый преподаватель лично заинтересован в результате и помогает на каждом этапе обучения. Выучить иностранный язык может любой человек.
Я хочу изучить китайский, чтобы читать книги, не используя перевод, и вести блог. Стоит ли мне идти на курс?
В наших школах проходят обучение люди, которые интересуются восточной культурой, ведут блоги о путешествиях или работают с китайскими компаниями. Мы поможем достичь свою цель каждому человеку, который обращается к нам.
Я уже изучал китайский, но хочу освежить знания. У вас есть подходящий курс?
Уроки проводятся для людей с любым уровнем владения языком. Для этого используются разные материалы: вам точно не будет скучно.
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