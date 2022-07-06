Языковая школы портала Study приглашают взрослых и детей на курсы китайского языка онлайн. У нас учатся люди с любым уровнем владения языком — от новичков до тех, кто уже знает китайский, но хочет улучшить свои навыки. Курсы ведут профессиональные преподаватели, среди которых есть носители языка. 5 причин учить китайский с языковыми школами Study Методики обучения для любых уровней. Есть разные программы для новичков и тех, кто уже владеет китайским на любом уровне.

Квалифицированные педагоги.Преподаватели имеют высокую квалификацию и большой опыт обучения китайскому языку.

Удобный формат. Уроки проходят онлайн: заниматься можно из любого места и выбирать комфортный график уроков.

Экономия времени. Занятия на онлайн-курсах структурированы и выстроены по четкому алгоритму: учиться удобно, даже если вы работаете.

Подготовка к международным экзаменам. Обращайтесь к нам, если хотите успешно сдать экзамен HSK и подготовиться к другим испытаниям. Почему стоит начать изучать китайский язык Китайский входит в число самых распространенных языков мира. На сегодняшний день его используют более 1,3 млрд человек. Изучение китайского необходимо не только тем, кто хочет жить в Китае или других странах Азии. Вот несколько причин, почему стоит пройти курсы китайского языка: Продвижение по карьерной лестнице. Крупные компании из стран Европы и США уже давно работают с партнерами из Китая. Кроме того, множество предприятий из этой страны занимают лидирующие позиции в различных отраслях и продолжают расти. Знание китайского языка сделает вас более выгодным соискателем и позволит построить успешную карьеру или вывести компанию на мировой рынок, если вы владелец бизнеса.

Более комфортные путешествия. Если вы знаете китайский язык, то будете уверенно чувствовать себя в поездках, ориентироваться в незнакомых городах и точно не попадете в неприятную ситуацию. Это касается не только Китая, но и других стран, так как язык значительно распространен по всему миру.

Возможность лучше узнать восточную культуру. Зная язык, вы сможете разобраться в китайской каллиграфии, правильно писать иероглифы, понимать литературу, песни и т.д. Даже базовый уровень позволяет лучше понять культуру Китая. Изучая ее языке оригинала, вы познакомитесь этой страной ближе, чем при использовании источников в переводе. Рейтинг онлайн-школ и курсов китайского языка

1. Онлайн-школа NovaSpeak На сайт школы Онлайн-школа NovaSpeak предлагает курсы изучения китайского языка онлайн. Вы можете выбрать не только время уроков, но и их продолжительность — 25, 50 или 75 минут. Занятия проходят один на один с русскоязычным преподавателем или носителем языка. Все обучающие материалы находятся в личном кабинете ученика: вы в любой момент можете повторить программу. Другие преимущества обучения в NovaSpeak: Простой и понятный интерфейс. Заниматься легко даже детям и пожилым людям. Все уроки проходят в режиме реального времени. Никаких записей — занятие проходит онлайн по видеосвязи. Интересные опции в личном кабинете. У каждого ученика есть словарь с личной статистикой, а сами слова можно учить в режиме игры. Платформа адаптирована под все устройства. Занимайтесь с компьютера, ноутбука, смартфона или планшета. Разные уровни и цели. Учите китайский с нуля или освежите имеющиеся знания. Выберите цель обучения: для работы или просто для себя. На платформе есть бесплатный пробный урок, чтобы получше узнать, как проходят занятия, познакомиться с преподавателями.

2. Языковой центр Евразия На сайт школы Курс китайского языка в центре «Евразия» построен по уникальной методике совместно с комфортным форматом обучения. Вы сможете в максимально сжатые сроки выучить китайский в режиме онлайн. Педагоги центра — русскоговорящие преподаватели и носители языка. Они помогут вам погрузиться в среду китайской речи и заговорить уже через несколько занятий. Чему вы научитесь после курса китайского в языковом центре «Евразия»: Заговорите на китайском на уровне носителя языка. Подготовитесь к сдаче международного экзамена HSK. Сможете пройти стажировку, учиться и работать в Китае. Получите сертификат, подтверждающий определенный уровень владения языком. Сможете претендовать на получение вида на жительство в Китае. Курсы в языковом центре «Евразия» отличаются доступной стоимостью. Также вы можете воспользоваться бесплатным пробным уроком.

3. Онлайн-школа OneWord На сайт школы Платформа OneWord предлагает курсы китайского языка онлайн для детей и взрослых. Также в школе есть разговорный клуб и программа подготовки к международным экзаменам. Другие преимущества онлайн-школы OneWord: Эффективная методика обучения. Благодаря интересной подаче материала, студенты с удовольствием погружаются в изучение языка. Быстрый результат. Наши студенты начинают говорить на китайском уже на первом занятии. Опытные педагоги. Среди преподавателей онлайн-школы — русскоговорящие учителя и носители языка. Подготовка к экзамену HSK. Уже более 300 учеников онлайн-школы OneWord успешно сдали международный экзамен HSK. Государственная лицензия. Вы можете вернуть до 13% суммы, потраченной на обучение в этой онлайн-школе. Занятия в школе проводятся не только онлайн, но и оффлайн.

4. Онлайн-школа GetChinese На сайт школы В онлайн-школе GetChinese вы самостоятельно выбираете необходимое количество занятий и учитесь один на один с преподавателем. На платформе можно выбрать курс, подходящий вам по уровню и цели. Другие преимущества онлайн-школы GetChinese: Квалифицированные педагоги. В школе тщательный отбор преподавателей. Все педагоги ориентированы на результат. Выбор преподавателя. Вы можете сами выбрать, с кем учиться: с русскоговорящим педагогом или носителем языка. Возможность перенести занятие при необходимости. Гарантия возврата средств — 7 дней. Круглосуточная обратная связь. Менеджер и ваш преподаватель на связи круглосуточно. Бесплатные учебные материалы. Все необходимое для изучения китайского вы найдете в личном кабинете. Онлайн-школа GetChinese предлагает бесплатное пробное занятие.

5. Онлайн-школа китайского языка Chilan На сайт школы Онлайн-школа китайского языка предлагает индивидуальные занятия и уроки в группах. Занимайтесь из любой точки мира на авторской платформе. Почему стоит выбрать онлайн-школу китайского языка Chilan: Простая и удобная платформа для проведения занятий. Групповые занятия с уникальной интерактивной доской Limnu. Обучение с помощью современных материалов: приложений, электронных книг и т.д. Для продвинутых уровней занятия ведут носители языка. Упор на практику, минимум теории. Доступные цены: дешевле, чем с репетитором. Возможность купить курс китайского языка в рассрочку. Онлайн-школа предлагает пробное занятие со скидкой.

6. Онлайн-школа Chinalogia На сайт школы Онлайн-школа китайского языка Chinalogia предлагает поставить произношение на китайском языке всего за месяц занятий. Перед началом обучения вы можете пройти тест и понять, какая программа подходит вам лучше всего. Занятия проводит преподаватель китайского языка Александра Климович. Ее методика нацелена на постановку правильного произношения для свободного общения с носителями языка. Обучение проходит в Zoom и DingTalk, на занятиях используется интерактивная доска, аудио- и видеоматериалы. Все, что вам нужно для успешного освоения программы — выполнять задания преподавателя. Главная фишка этой онлайн-школы — неформальное обучение: так, будто вы взаимодействуете не с преподавателем, а со своим другом.

7. Курсы китайского языка Silk Way Silk Way предлагает индивидуальные и групповые программы изучения китайского языка. Обучение направлено на тренировку полученных навыков без лишней “воды” и рутины. Другие преимущества Silk Way: Доступная стоимость. Один академический час стоит менее 500 рублей. Квалифицированные преподаватели. Педагоги имеют сертификаты ведущих вузов Китая. Удобное расписание. Вы сами выбираете, когда будут проходить уроки. Уникальная программа. Обучение строится на базе программы, разработанной Пекинским университетом языка. Бесплатный перенос уроков. Также вы можете отменить до трех занятий и вернуть за них деньги. Учиться можно с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера.

8. Онлайн-школа Weinihao Онлайн-школа Weinihao предлагает быстрое обучение китайскому языку: вы заговорите уже через 3 недели. Занятия проводит Алина Васькова — преподаватель и переводчик. Она участвует в международных переговорах и крупных мероприятиях с участием китайских партнеров. Преимущества обучения в Weinihao: Только индивидуальные занятия. Преподаватель работает лично с вами без менеджеров и кураторов. Гарантия результата. Даже новички начнут говорить на китайском спустя всего 3 недели занятий. Нет жесткого графика. Можно возвращаться к наиболее трудным темам и адаптировать программу под себя. Все в одном месте. Необходимые материалы для занятий есть в личном кабинете: вам не нужны тетради и учебники. Курсы для разных уровней. Вы можете подобрать программу, соответствующую вашим навыкам, или начать обучение с нуля. Отдельное преимущество — преподаватель, Алина Васькова, училась в Китае и отлично знает особенности живой китайской речи.

9. Mandarin School Онлайн-школа Mandarin School предлагает курсы по уникальной методике Чжоу Яопина. Обучение в Mandarin School позволит вам быстро выучить китайский и при этом сэкономить деньги на обучении. Особенности обучения в Mandarin School: Занятия проводятся онлайн в группах по 3–6 человек, имеющих один уровень знаний. Возможность учить китайский в Skype один на один с носителем языка. При пропуске занятия можно посмотреть запись урока со всеми материалами. Гибкое расписание: студенты сами выбирают, когда пройдет следующий урок. На сайте есть онлайн-калькулятор, где можно рассчитать стоимость обучения исходя из своих целей и навыков. Помимо онлайн-курсов, школа Mandarin School предлагает занятий в офлайн-формате.

10. Онлайн-школа Skyford Языковая школа Skyford предлагает онлайн-курсы китайского языка для взрослых. После прохождения обучения вы сможете читать книги и смотреть фильмы на китайском, общаться с друзьями из Китая и даже поступить на работу в этой стране. Онлайн-школа предлагает краткосрочные и долгосрочные курсы. Преимущества обучения в Skyford: Программа затрагивает важнейшие аспекты китайского языка: грамматику, лексику, фонетику. Преподаватели учат не просто читать на китайском, но и говорить, понимать устную речь. По окончании обучения студенты получают сертификаты, подтверждающие определенный уровень языка. Занятия проходят в Skype и направлены в первую очередь на общение и постановку речи. Уроки ведут как русскоговорящие преподаватели, так и носители китайского языка. На сайте школы можно записаться на бесплатный пробный урок.

Китайский язык для начинающих

В языковых центрах, представленных на портале Study, есть программы китайского для детей и взрослых, которые только начинают изучать язык. Не стоит переживать, что может быть трудно: даже если сейчас вы не знаете ни слова, мы гарантируем, что после окончания курса вы сможете поддержать диалог, построить базовые и сложные фразы, понять носителя языка.

Такой результат возможен благодаря тому, что уроки ведут опытные преподаватели. Они знают особенности изучения китайского с нуля и используют обучающие языковые программы, разработанные ведущими лингвистами и педагогами.

Уже на первом уроке ученики знакомятся с особенностями написания иероглифов, учат первые слова, тренируются в переводе. На каждом уроке студенты отрабатывают грамматику, произношение, случают аудио с речью носителей языка, смотрят тематические видео. Также преподаватели используют эффективные учебные материалы и пиньинь — запись звуков китайского языка для отработки более правильного произношения.

Большой упор делается на живом общении: учителя стараются, чтобы большую часть урока студенты говорили на китайском. Это способствует более быстрому освоению норм языка и принципов живой разговорной речи.

Курс бизнес-китайского онлайн

Наши языковые центры предлагают учебные программы для тех, кому китайский нужен для работы. На таком курсе нет ничего лишнего: вы получаете только ту информацию, которая действительно пригодится для развития карьеры и бизнеса.

Записывайтесь на онлайн-курс китайского для бизнеса, если хотите:

Наладить бизнес-отношения с зарубежными партнерами.

Сотрудничать с компаниями из Китая и других стран.

Выйти на азиатский рынок и уверенно развивать бизнес.

Работать с китайскими компаниями напрямую.

Без словаря общаться с партнерами и производить блестящее впечатление.

В условиях санкций, когда из России уходят многие зарубежные компании, стоит обратить внимание на Китай. Пекин и Москва продолжают активно сотрудничать, поэтому прицел на азиатские страны в качестве бизнес-партнера — наиболее выгодное решение. Разумеется, для этого не обойтись без умения говорить и писать на китайском языке. Записывайтесь на курс бизнес-китайского и сделайте свою компанию крупным игроком на мировом рынке.

Что вы получите, обратившись к нам

Круглосуточная поддержка. Преподаватели китайского языка и кураторы постоянно на связи. Вы можете обратиться с любым вопросом.

Обучение в удовольствие. Никаких скучных правил и зубрежки: уроки проходят интересно как для взрослых, так и для детей.

Обратная связь. Наши педагоги проверяют все домашние задания. На групповых уроках каждый ученик получает максимум внимания.

Экономия времени и денег. Вам не нужно тратить время на дорогу к репетитору китайского: все уроки в нашей школе проходят онлайн.

Озвучка носителями. Аудио- и видеоматериалы, отдельные слова и тексты, пиньинь, а также словари озвучивали носители языка.

Каждый урок адаптирован под разные устройства. Используйте смартфон, планшет, компьютер или ноутбук для просмотра уроков.

Множество положительных отзывов учеников — лучший показатель качества обучения в языковых школах, представленных на портале Study. Обращайтесь к нам, если хотите выучить китайский или любой другой иностранный язык!

Вопрос-ответ

У вас есть курс для взрослых, только начинающих изучать язык?

Разумеется! У в наших центрах учатся взрослые люди с разным уровнем владения языком. Китайский для новичков — один из самых востребованных курсов. Вы сможете освоить язык и максимально быстро заговорить на китайском. Каждый преподаватель лично заинтересован в результате и помогает на каждом этапе обучения.

Выучить иностранный язык может любой человек.

Я хочу изучить китайский, чтобы читать книги, не используя перевод, и вести блог. Стоит ли мне идти на курс?

В наших школах проходят обучение люди, которые интересуются восточной культурой, ведут блоги о путешествиях или работают с китайскими компаниями. Мы поможем достичь свою цель каждому человеку, который обращается к нам.

Я уже изучал китайский, но хочу освежить знания. У вас есть подходящий курс?

Уроки проводятся для людей с любым уровнем владения языком. Для этого используются разные материалы: вам точно не будет скучно.

Сравнение всех школ в одной таблице

Какую бы онлайн школу вы ни выбрали, 100% останетесь довольны. Потому что – это современно, результативно и не крадет ваше время. Не старайтесь экономить на образовании, ведь цена успеха намного ниже цены неудачи.

Школа Длительность

урока (мин.) Минимальное

кол-во уроков Бесплатное пробное занятие Перенос/отмена

уроков Цена (руб.) 1. NovaSpeak 25/50/75 1 + Нет информации от 595 р. 2. Евразия 45 8 + Нет информации от 556 р. 3. OneWord 80 4 + + от 415 р. 4. GetChinese 30/60/90 8 + + от 480 р. 5. Chilan 45 8 + + от 549 р 6. Chinalogia 90 1 + + от 1400 р. 7. Silk Way 90 8 + + от 581 р. 8. Weinihao 45 16 + + от 155 р. 9. Mandarin 90/135 8 + + от 617 р. 10. Skyford 45/90 1 + + от 570 р.

Цены на онлайн курсы китайского языка

В таблице ниже отражена стоимость курсов китайского языка (от минимальной до максимальной цены) в зависимости от периода обучения.

Период Минимальная цена Средняя цена Максимальная цена Академический час от 155 руб. 480 руб. 1400 руб. Месяц 2480 руб. 7680 руб. 19800 руб. Курс 4240 руб. 21800 руб. 48900 руб.

Часто задаваемые вопросы У вас есть курс для взрослых, только начинающих изучать язык? Разумеется! У в наших центрах учатся взрослые люди с разным уровнем владения языком. Китайский для новичков — один из самых востребованных курсов. Вы сможете освоить язык и максимально быстро заговорить на китайском. Каждый преподаватель лично заинтересован в результате и помогает на каждом этапе обучения. Выучить иностранный язык может любой человек. Я хочу изучить китайский, чтобы читать книги, не используя перевод, и вести блог. Стоит ли мне идти на курс? В наших школах проходят обучение люди, которые интересуются восточной культурой, ведут блоги о путешествиях или работают с китайскими компаниями. Мы поможем достичь свою цель каждому человеку, который обращается к нам. Я уже изучал китайский, но хочу освежить знания. У вас есть подходящий курс? Уроки проводятся для людей с любым уровнем владения языком. Для этого используются разные материалы: вам точно не будет скучно.